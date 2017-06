Zeman 28. října vyznamená rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou

Sáblíková je na předběžném seznamu lidí, které zvažuje navrhnout Zemanovi k vyznamenání Sněmovna. Prezident ve čtvrtek uvedl, že Sáblíkovou vyznamená bez ohledu na to, zda ji poslanci mezi kandidáty zařadí. „Já už jsem o tom s Martinou mluvil, za přítomnosti dalších, a poprosil jsem ji, aby si 28. října ve svém diáři udělala volný den,“ řekl Zeman. „Mohu to potvrdit a potvrzuji to rád,“ dodal na přímý dotaz, zda Sáblíkovou vyznamená.



Sáblíková, která minulý týden v sobotu oslavila třicetiny, se věnuje také silniční cyklistice. V tomto sportu je mnohonásobnou mistryní republiky a loni ji o účast v časovce na letní olympiádě v Riu de Janeiro připravil jen chybný výklad nominačních kritérií.

Zeman předloni fotbalistu Nedvěda vyznamenal Medailí Za zásluhy v oblasti sportu. Stejné ocenění od prezidentů republiky už dřív dostali třeba tenistka Martina Navrátilová, hokejisté Dominik Hašek a Jaromír Jágr, atleti Emil Zátopek a Jan Železný nebo žokej Josef Váňa. Z fotbalistů byli takto vedle Nedvěda vyznamenáni Josef Masopust a Antonín Panenka.

Mezi jmény kandidátů na státní vyznamenání je v předběžném seznamu Sněmovny také nedávno zesnulý kardinál Miloslav Vlk. O jeho vyznamenání Zeman neuvažuje, řekl v TV Barrandov. Vlk podle něj udělal všechno pro to, aby spory mezi církví a státem byly co největší.