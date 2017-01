Kvůli StB nedostal Srp osvědčení, teď o něm bude rozhodovat. Na popud Zemana

„Je to hodně ojedinělý případ, se kterým jsme ještě neměli co dělat. Musíme to přezkoumat,“ sdělil serveru Lidovky.cz ke jmenování Srpa místopředseda Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu Prokop Tomek. Komise funguje při úřadu vlády. Jejím úkolem je vyřizovat odvolání žadatelů o osvědčení příslušníka protikomunistického odboje, když se svým nárokem neuspěje u ministerstva obrany.

Srp a StB Karel Srp měl se Státní bezpečností spolupracovat v letech 1976 až 1983. Soud ale rozhodl, že ho StB evidovala neoprávněně. Přestože si ho někteří pracovníci StB při svědectví u soudu vybavili, nevzpomněli, zda byl jejich kolegou.

Srp jakoukoliv spolupráci u soudu odmítl. Znalecký posudek současně nebyl schopen určit, zda podpis na vázacím aktu patří Srpovi. Písničkář Jaroslav Hutka si však stojí za tím, že na něj Srp donášel.

Karel Srp je zakladatelem Jazzové sekce, která vznikla roku 1969. Spolek za minulého režimu představoval platformu pro šíření mnohdy zakazovaných publikací nebo pořádání neoficiálních kulturních akci. Komunistický režim Jazzovou sekci v 80. letech pronásledoval, v roce 1986 represe vyvrcholily hromadným soudním procesem s členy jejího výboru. Srp si po rozsudku odseděl 16 měsíců ve vězení.

Jenže na přelomu 70. a 80. let byl údajně agentem StB s krycím jménem Hudebník, podle dobových dokumentů měl donášet třeba na písničkáře Jaroslava Hutku či šéfa konkurenční Sekce mladé hudby Ladislava Zajíčka. Srp však v roce 1999 podal žalobu na ochranu osobnosti s tím, že s StB nespolupracoval. Městský soud v Praze mu o rok později vyhověl, podle jeho rozhodnutí figuroval Srp v evidenci Státní bezpečnosti neoprávněně.

Etická komise bude o členství Srpa jednat

Přesto hudební publicista neuspěl, když chtěl své zásluhy z Jazzové sekce přetavit v osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. Jenže Srp u etické komise před dvěma lety nepochodil. I kvůli podezření z kontaktů s StB. „Obecně by se dalo říct, že převážily překážky nad zásluhami,“ vysvětlil zdrženlivě místopředseda Tomek zamítavé stanovisko. „Mimo jiné,“ odpověděl pak na otázku, zda v postoji komise hrály roli i Srpovy údajné kontakty s StB.

Jmenování Srpa ještě musí svým podpisem stvrdit premiér Bohuslav Sobotka. Pokud se tak stane, publicista od dubna zasedne v komisi na pět let. Vznikla by tak paradoxní situace: Srp bude spolurozhodovat o osvědčení, na které sám nedosáhl. Etická komise má na nadcházející úterý naplánované jednání, kde mimo jiné probere i Srpův případ. „Tam se domluvíme, zjistíme, jaké máme možnosti a podle toho na to budeme reagovat,“ uvedl místopředseda Tomek. Více věc nechtěl rozvádět.

Celá věc má ještě další rozměr. Není totiž zcela jisté, zda Srp právě kvůli podezření ze spolupráce s StB dostál zákonným požadavkům pro členství v komisi. V příslušné legislativě totiž stojí: „Za spolehlivého nelze pro účely tohoto zákona považovat toho, kdo svým jednáním v době nesvobody zavdal důvod pochybovat o řádném výkonu funkce člena Komise.“ Právě kvůli zmíněným pochybnostem přitom Srp narazil, když žádal o osvědčení.

Ovčáček: Karel Srp podmínky splňuje

Podle mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka není o právu Srpa na zasedání v komisi sporu. „Karel Srp bezesporu svým životním příběhem podmínky splňuje,“ sdělil serveru Lidovky.cz. Cestu dlouholetého šéfa Jazzové sekce do komise ještě může zarazit premiér Sobotka, pokud by jeho jmenování nepodepsal. Server Lidovky.cz se kvůli této otázce snažil premiéra kontaktovat, ale šéf kabinetu nezvedal telefon, ani neodpověděl na SMS.

"Mám ve svém estébáckém spise od Karla Srpa na sebe čtyři udání. StB o mně neměla moc informací, on jim je pečlivě doplnil. Jemu jsem věříval a všechno řekl, po převratě jsem se to pak dočetl ve spise." Písničkář Jaroslav Hutka na Facebooku reagoval na jmenování Srpa do etické komise.

Někteří odborníci se obávají, zda Srpova účast komisi neublíží. Zasedají v ní totiž mimo jiné morální autority jako bývalý federální předseda vlády Petr Pithart, novinářka Ludmila Rakušanová či advokát Jan Sokol. „Když Etická komise řekne, že nemůže být nositelem osvědčení, tak je absurdní, že se teď stane jejím členem a bude posuzovat žádosti ostatních,“ sdělil serveru Lidovky.cz historik Petr Blažek, kterého tento týden pro změnu jmenoval Senát a v komisi má působit od konce února. „Poškozuje to obraz Etické komise. Je to zbytečná provokace,“ dodal.

Sám Karel Srp reagoval na žádost o reakci na jmenování prezidentem serveru Lidovky.cz podrážděně. „V Lidových novinách jste se o Jazzové sekci věnovali naposledy před 20 lety. Takže co teď voláte, když jste si dvacet let nevzpomněli na jedninou naši akci?! Co si to vůbec..., proč to děláte, proboha?! Mějte se prima a hodně štěstí dalších dvacet let,“ řekl serveru Lidovky.cz Srp a zavěsil (Lidové noviny zveřejnily rozsáhlý tematický článek o Jazzové sekci loni v červnu - pozn. red.).