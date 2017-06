Zeman může s královnou řešit historii či terorismus. Mohl by jí i pozvat do Čech

Zeman do Londýna poletí v pátek, setkání s britskou panovnicí je naplánováno na poledne britského času (13:00 středoevropského letního času). Podle diplomatických zvyklostí jako první do místnosti, kde se uskuteční audience, vstupuje host, královna přijde jako poslední. Ruku podle letitého protokolu podá jako první ona a host jí nesmí stisknout příliš silně. „Nepovažuje se za vhodné klást královně otázky a vyžadovat na ně odpovědi,“ poznamenal člověk, který je obeznámen s okolnostmi přijetí.



Jindrák řekl, že jedním z hlavních témat, o kterých by se mohl Zeman s královnou bavit, je společná historie. Tedy třeba zapojení československých vojáků do bojů druhé světové války, ale i negativní záležitosti jako třeba britský podíl na takzvaném mnichovském diktátu. Řeč by mohla přijít i na důležitou roli Británie při vzniku Československa a na oslavy sta let od jeho založení, které jsou plánovány na příští rok. „Předpokládám, že pan prezident pozve královnu při té příležitosti do České republiky,“ řekl Jindrák.



Dalšími tématy by mohly být terorismus, kdy Zeman vyjádří lítost nad posledními útoky z Londýna a Manchesteru, brexit či ekonomická spolupráce. „Je pro nás důležité mít s Británií dobré vztahy,“ zdůraznil Jindrák.

Rozhovor by mohl trvat zhruba 20 až 30 minut. Na jeho závěr k němu bude přizvána i manželka českého prezidenta Ivana.

Pražský hrad se o návštěvu snažil pět měsíců

Podle českých diplomatických zdrojů letos britská královna přijala pouze chorvatskou prezidentku a do konce roku by měla přijmout pravděpodobně pouze dva další představitele. Jindrák poznamenal, že Pražský hrad na uskutečnění návštěvy pracoval pět měsíců. Dodal, že královna Zemana na návštěvu Británie pozvala v dopise v roce 2013.

V programu má český prezident také položení květiny u památníku legendární bitvy o Británii, do které se zapojili i českoslovenští piloti. V rezidenci českého velvyslance se setká i s válečnými veterány, kteří žijí v Británii. Miroslavu Antonínu Liškutínovi předá dekret o povýšení do generálské funkce. Liškutín, kterému letos bude 98 let, se stal generálem k 8. květnu, na ceremoniál na Pražský hrad ale nemohl přijet.

Zeman také ocení Medailí za hrdinství pět veteránů. Jejich jména Hrad nezveřejnil. Podle informací ČTK a dalších médií by jimi měli být Rudolf Čapek, Zbyšek Nečas, Arnošt Polák, Ivan Otto Schwarz a Anděla Haidaová, rozená Beníčková. Polák byl příslušníkem 311. československé bombardovací perutě, stejně jako Schwarz, který podle Českého rozhlasu byl střelcem v posádce Liberatoru kapitána Oldřicha Doležala, který na Vánoce 1943 potopil německou zásobovací loď Alsterufer. Haidaová byla za války zařazená jako pomocná pracovnice leteckých sil. Čapka i Nečase v minulosti vyznamenal ministr obrany záslužnými kříži.