Premiér je cosi jako pošťák, míní Zeman. Pokud si ale demisi Valachová nerozmyslí, odvolá ji

Zeman také uvedl, že demisi ministryně přijmout nemusí. Zároveň dodal, že v otázce demise je „premiér cosi jako pošťák, tedy muž s koženou brašnou, který předává prezidentovi demisi nějakého člena vlády. Prezident zvažuje, zda tuto demisi akceptuje, nebo neakceptuje. Rozhodně není povinen ji přijmout,“ uvedl prezident. Ústava ovšem říká, že prezident by měl navrhovanou demisi přijmout bez zbytečných odkladů.

Pokud si však ministryně Valachová svou demisi nerozmyslí, prezident ji odvolá a jmenuje novým ministrem školství Stanislava Štecha. Valachová demisi podala ke konci května. Zeman jí poté dal čas na rozmyšlenou. S jejím odchodem z vlády nesouhlasí.

Zeman okomentoval i možnost, že by ČSSD vedl do voleb triumvirát Sobotka, Chovanec, Zaorálek, jak psal server Lidovky.cz v úterý.

Rozumný krok, říká Zeman

Z hlediska prezidenta Zemana je připravované řešení na rozdělení funkcí v čele sociální demokracie rozumným krokem. Naznačil to na tiskové konferenci ve Zvíkovském Podhradí na závěr své návštěvy Jihočeského kraje.

Plán ČSSD zní, že by kvůli klesajícím preferencím ČSSD mohl Bohuslav Sobotka zůstat předsedou vlády, do čela strany by se postavil dosavadní první místopředseda Milan Chovanec a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek by se stal lídrem pro parlamentní volby.

„Vyjadřuji názor, že z mého hlediska připravované řešení, o němž se píše, takže to není nic utajovaného, by mohlo být rozumným krokem, ale že nepokládám za vhodné vyjadřovat se k tomu, jak si sociální demokracie vyřeší své vnitřní problémy,“ řekl Zeman.

Zároveň k plánu sociální demokracie dodal, že se svým mluvčím Jiřím Ovčáčkem zachytil výrok jednoho ústeckého sociálního demokrata, který zněl „budeme vypadat jako kreténi, ale bude to posun“.

Zeman nechtěl konkrétně říct, kdo by měl stranu nově vést. Poznamenal, že si není jist, že by měl právo straně radit. Podle něj by průtahy v oznámení rozhodnutí ČSSD mohly nahrávat spekulacím, že Sobotka chce zůstat ve všech třech funkcích.