Zeman napadl ČT: Není objektivní, ani nezávislá a ani profesionální. Televize s ním nesouhlasí

Zeman ČT kritizuje dlouhodobě. V minulosti ji označil za „soubor pitomých domovnic“ či za „za hlásnou troubu TOP 09“. Minulý týden přišel „výkřik“ v podobě označení za „potravinovou konzervu se zkaženým masem“.



Další ostrá slova pronesl Zeman při čtvrtečním křtu Žantovského knihy. Spolupracovník Parlamentních listů (které vlastní senátor Ivo Valenta, majitel sázkové kanceláře Synot), umístil na obálku logo ČT, v kterém je vložena role toaletního papíru. „Tento obal je nápadně podobný držáku na toaletní papír, což některé z nás může inspirovat ve vztahu vůči České televizi. Víte, já mám rád fakta. A já nemám rád, když novináři píší žlučí a nikoli mozkem. Fakta mi říkají, že Česká televize není ani objektivní, ani nezávislá, a co je nejhorší, není ani profesionální,“ řekl Zeman při křtu.

ČT patří k nejdůvěryhodnějším informačním zdrojům

Podle vyjádření tiskové mluvčí ČT Alžběty Plívové pro Lidovky.cz je zpravodajství televize vyvážené. „Podle aktuálních analýz nezávislých agentur, které jakožto kontrolní orgán ČT projednávala Rada České televize, je zpravodajství České televize vyvážené a patří k nejdůvěryhodnějším informačním zdrojům v České republice (ad ostatní aktuální data zde).“



Zeman ve čtvrtek za údajný důkaz svých tvrzení předložil pokrytí noci, kdy se rozhodovalo o novém prezidentovi USA. „Ten důkaz se jmenuje pořad Americká volební noc. Nevím, jestli jste ho viděli. Úkolem profesionálních novinářů je sdělovat. V Americe probíhají volby, jsou tam dva kandidáti, nakonec, a každý z těchto kandidátů má ten a ten názor, který vyjádřil na těch a těch shromážděních. A to je všechno,“ míní Zeman.



„V České televizi se sejde skupina puberťáků, myslím tím mentální puberťáky, nikoli nutně fyziologické nebo fyzické puberťáky, a zatímco, když už by to měla být beseda mezi stoupenci Trumpa a stoupenci Clintonové, tak tato beseda byla v poměru dva na dva, tak ta beseda byla v poměru čtyři nula ve prospěch Clintonové, což je jeden z mnoha důvodů, že naše televize není objektivní a že je ovládána jakousi bandou soustředěnou především kolem TOP 09. Já jsem rád, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila pokutu, nebo ne pokutu, výtku České televizi za tento pořad,“ tvrdil prezident.

Pochybení 13 sekund z 12 hodin

Zeman se však opět zřejmě mýlil. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání sice udělila „výtku“, ale nezávislá analýza ukázala, že ČT ve většině vytýkaných bodů nepochybila. Za pravdu dala RRTV pouze v jednom bodě ze šesti, a to v odvysílání manipulativního obrazu k zvukové informaci.

Podle šéfredaktora zpravodajství ČT Petra Mrzeny hodnotila RRTV jen výsek vysílání v délce pěti hodin z celkových 12 hodin. Podle něj ČT nevyužívala jen CNN, ale další zhruba dvě desítky zdrojů. Výběr hostů pak čítal 24 osob s diverzifikovanou názorovou orientací. Připustil jen částečné pochybení v okamžiku, kdy v komentáři zněla informace, že proti Trumpovi už mezi hvězdami vznikla i petice a v obraze byly zařazeny fotografie Trumpových podporovatelů Clinta Eastwooda nebo Chucka Norrise. Podotkl, že příspěvek trval 13 sekund z celkem 12 hodin nepřetržitého speciálního vysílání.

Etický panel České televize podle Plívové zároveň tento týden k vysílání Americké noci konstatoval, že: „... složení hostů bylo vyvážené a odpovídalo aktuálním možnostem...“ a pozastavil se nad tím, že „... RRTV si nechala vypracovat dvě analýzy, přičemž jedna z nich shledala pochybení ČT a druhá nikoli, RRTV posléze přihlédla pouze k jedné z nich, aniž by takový postup zdůvodnila.“ Etický panel neshledal porušení Kodexu ČT. Plné znění jeho stanoviska naleznete zde.“



ČT požádá o přezkoumání Upozornění

„Při posuzování poměru hostů – podporovatelů jednotlivých kandidátů v pořadu Americká volební noc je nutné brát v úvahu výsledky průzkumu agentury CVVM z října 2016, podle něhož příklon k DT deklaroval výrazně nižší podíl respondentů. Podrobnou rešerší veřejně dostupných mediálních i nemediálních vyjádření všech 29 hostů pořadu Americká volební noc před jeho vysíláním, lze dospět k závěru, že podporu některému z kandidátů deklarovalo 11 osob a to v poměru 8 ku 3 ve prospěch HC (28 % ku 10 %). Zbývajících 18 hostů (62 %) svůj příklon k některé ze stran předem veřejně nedeklarovalo, vystupovalo neutrálně nebo kritizovalo oba kandidáty a rozhodně je proto nelze bipolárně rozdělit na podporovatele jednoho z kandidátů. Vztáhneme-li tedy zjištěné skutečnosti k hodnotám prezentovaným výzkumem CVVM, zjistíme, že podporovatelé HC byli ve vysílání Americké volební noci výrazně podreprezentování, kdežto podíl hostů přikloněných k DT kopíroval naladění české společnosti. Volbou hostů naopak autoři pořadu zaujali spíše neutrální stanovisko, když dvě třetiny oslovených hostů lze považovat za neutrální či nestranné,“ citovala ČT se stanoviska etického panelu.



„Jelikož ani Etický panel ČT, ani nezávislá agentura, ani interní šetření České televize neshledaly na vysílání Americké volební noci žádná závažná pochybení, požádá Česká televize RRTV o přezkoumání Upozornění,“ řekla Plívová pro Lidovky.cz.

Zeman rýpal kvůli smazání pořadu

Zeman ve čtvrtek rýpal do ČT i kvůli „vymazání“ pořadu. „Česká televize vymazala tento pořad ze svého archivu, což je hrubá chyba, protože ten by se měl naopak vysílat jako učební text pro studenty žurnalistiky. A mimochodem, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je odvážná po vítězství Donalda Trumpa, ale nejsem si tak úplně jist, zda by tuto výtku udělila, kdyby vyhrála paní Hillary Clintonová. Takže, přejme si, aby v České televizi byli lidé, kteří by informovali, informovali o několika možných alternativách, nikoli pouze o jedné, a aby svoje pubertální názory nevnucovali veřejnosti, protože brainwashing byl nejúspěšnější v Severní Koreji, a ta je poměrně daleko.“



Podle Plívové je vysvětlení velmi jednoduché. „ Americká volební noc není jako celek v iVysílání dostupná od počátku, a to proto, že obsahovala i materiály převzaté od zahraničních zpravodajských agentur, které licenčně umožňují pouze televizní uvedení.“