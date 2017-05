Kajínek se konečně dočkal. Zeman mu podepsal milost, byť s podmínkou

Jiří Kajínek (56) Kajínek se narodil 11. ledna 1961 v Prachovicích na Chrudimsku. V době, kdy se učil opravářem zemědělských strojů, začal hrát karty o peníze. Střety se zákonem měl Kajínek pro majetkovou trestnou činnost od roku 1974.

Kajínek se jako nezletilý zúčastnil vykrádání bytů . Ve vězení se ocitl poprvé v roce 1982 za krádeže v rekreačních chatách. O tři roky později stanul před soudem znovu - kromě bytových krádeží měl na svědomí nedovolené ozbrojování a útok na veřejného činitele .

. Ve vězení se ocitl poprvé v roce 1982 za krádeže v rekreačních chatách. O tři roky později stanul před soudem znovu - kromě bytových krádeží měl na svědomí . Za majetkovou trestnou činnost byl odsouzen v roce 1991, a to za ozbrojenou loupež, při níž policistům ukradl vůz. Za to dostal jako recidivista 11 let. Za vzorné chování mu v roce 1993 byl na tři dny přerušen trest. Do věznice se ale už nevrátil a o čtyři měsíce později, v květnu 1993, podle soudu spáchal nájemnou vraždu v Plzni.

Doživotí mu uložil Krajský soud v Plzni v červnu 1998 kvůli dvojnásobné nájemné vraždě podnikatele Štefana Jandy a jeho bodyguarda Juliána Pokoše v serpentinách pod plzeňskou věznicí Bory a pokus o další vraždu. Kajínek vinu nikdy nepřiznal , policii vinil z vykonstruovaného procesu a soud z předpojatosti.

v serpentinách pod plzeňskou věznicí Bory a pokus o další vraždu. , policii vinil z vykonstruovaného procesu a soud z předpojatosti. Ačkoliv se v médiích několikrát objevily informace o nových důkazech, údajně zpochybňujících Kajínkovu vinu, byl verdikt opakovaně potvrzen několika soudy . Loni v srpnu Ústavní soud opět odmítl Kajínkovu stížnost, vězeň se domáhal obnovy řízení.

. Loni v srpnu Ústavní soud opět odmítl Kajínkovu stížnost, vězeň se domáhal obnovy řízení. Kajínek, protože několikrát z nápravných zařízení utekl, nebo se o to pokusil, byl umístěn do přísně střežené věznice Mírov na Šumpersku. Koncem října 2000 Kajínek přeřezal zřejmě diamantovou strunou mříže své cely a po svázaných prostěradlech se spustil za zdi káznice. Zastavit ho nedokázala ani střelba ostrahy.

Zastavit ho nedokázala ani střelba ostrahy. S útěkem mu pomáhal další doživotně odsouzený vězeň Martin Vlasák. Policie ihned vyhlásila celostátní pátrání a přijala mimořádná bezpečnostní opatření, po Kajínkovi pátraly tisíce policistů po celé ČR.

Kajínka zadržel 8. prosince 2000 Útvar rychlého nasazení v bytě na pražském sídlišti Velká Ohrada. Kajínek byl sice ozbrojen, ale zásah se podle policie odehrál tak rychle, že zbraně nestihl použít. Příslušníci komanda se spustili na lanech ze střechy domu k oknům bytu v pátém patře. Okna rozbili, vhodili do bytu rozbušky a uprchlíka zneškodnili.

Ve svém bytě Kajínka ukrývala manželka jednoho z jeho mírovských spoluvězňů, orlického vraha Ludvíka Černého. Manželka dalšího z odsouzených v případu orlických vražd, Daniela Chodounská, bydlící ve stejném domě, se během akce policie pokusila přeřezat lano, na němž se spouštěl jeden z policistů.

Kajínek řekl, že útěkem chtěl dosáhnout obnovení procesu. Díky značnému mediálnímu zájmu se objevily nové svědecké výpovědi. Útěk vyvolávající romantické představy mu zajistil i početný zástup příznivců. V roce 2010 měl premiéru film natočený na motivy jeho příběhu.

V roce 2013 Zeman řekl, že je pro obnovu Kajínkova procesu, amnestii by mu však nedal. Letos v dubnu prezident uvedl, že vážně uvažuje o udělení milosti. Kajínek je podle něj ve vězení dlouho a existují důvodné pochybnosti o jeho skutečné vině. V úterý 23. května Zeman podepsal milost, Kajínek tak bude propuštěn z rýnovické věznice.