Zeman: Zuřil jsem, že Trumpová odmítla místo velvyslankyně v ČR

„Já jsem naprosto zuřil, a mít s sebou hůlku, tak by následovala analogická scéna jako s ministerským předsedou (Bohuslavem) Sobotkou,“ prohlásil Zeman. Trumpové vyčetl, že si měla stát za tím, co dříve řekla, a měla by cítit odpovědnost vůči zemi, z níž pochází. „A vy od této odpovědnosti zbaběle utíkáte,“ řekl český prezident Trumpové. Dodal, že si není jist, zda jí svou argumentací přesvědčí, aby ještě změnila názor.



Když Trumpová po zvolení svého exmanžela americkým prezidentem projevila zájem zastupovat USA ve své rodné zemi, Zeman tehdy uvedl, že lepší velvyslankyni by Spojené státy do Česka poslat nemohly. Česká média nicméně před časem informovala o tom, že místo šéfa americké ambasády by měl obsadit podnikatel a člen republikánské strany Steve King.

Zemana také zarazilo, že Trump v květnu své výzvy vůdcům arabských zemí v boji proti extremismu a terorismu v regionu pronesl v Rijádu, který je podle něj centrem radikálního islámu. V Saúdské Arábii navíc dodnes veřejně popravují, ženy kamenují a dodnes tam není rovnoprávnost obou pohlaví, dodal český prezident. Trump podle něj pronesl správné teze, ale na špatném místě.