Zemanova msta? Čekali jsme lepší české politiky, ale šok to není, říká Bradyho dcera

LN: Žijete v Kanadě. Jak jste se dozvěděli, že vašeho osmaosmdesátiletého tatínka mají vyznamenat? A řekl vám Hrad, že to nakonec bude jinak?

Před týdnem volal šéf protokolu (Jindřich Forejt - pozn. red.) a chtěl prodiskutovat, co bude. Ptal se, jestli má tatínek čas přijet a podobně. Říkal třeba, že bude večer po předání vyznamenání recepce. No a najednou to skončilo jinak. Nám ale oficiálně nikdo nic o změně názoru neřekl. Vypadá to tak, ale každopádně oficiálně z Hradu opravdu nic nemáme.

LN: Říkal vám pan Forejt, na jaké vyznamenání je otec navržen?

Masarykův řád. My jsme nic dalšího nezkoumali. Přišlo nám to logické. Několik měsíců předtím jsme slyšeli, že to bude, že je tatínek navržen. V novinách psali, že je na listině nominovaných. Tak nám to přišlo normální, že nám volali organizační věci. Takže jsme začali chystat cestu – v neděli poletíme do Čech, ale tatínek přijede do mnohem horší situace. Je to zklamání. Ale i tak otec do Čech pojede na poslední návštěvu.

LN: Jak jste se o vyškrtnutí ze seznamu dozvěděli?

V šest ráno volali novináři. Jinak jsem do té doby nic nevěděla. Normálně jsem plánovala letět do Čech. A nevím, jak se dozvěděli, že je to zrušené.

LN: Jak to tatínek prožívá, je zklamaný?

Je zklamaný. Čekali jsme trošku lepší české politiky. Na jednu stranu je to šokující, ale není to neobvyklé, když vidíme, co se v Česku děje. Nevíme, co se mohlo za ten týden stát. Ale asi je to opravdu kvůli setkání ministra Hermana s dalajlamou. Mimochodem, na pana Hermana jsme hrdí i na všechny další lidi, kteří se s dalajlamou setkali. Protože tibetský vůdce je úžasná osobnost a není logické, aby se do takových setkání míchala politika.

LN: Jsou u vás v Kanadě kolem návštěvy tibetského duchovního nebo dalších podobných osobností také takové problémy?

Ne. A právě proto je to taková škoda. Podívejte, já jsem žila skoro celý život v Kanadě. Je úplně neuvěřitelné, aby se taková situace stala. Ale protože jsem už strávila víc času v Česku, není to pro mě šokující. Je to ale zklamání, že to takhle probíhá, protože v Kanadě by se nic takového nestalo. My bychom dalajlamu vítali, byla by velká akce a byli bychom pyšní, že sem takoý člověk přijede. Musím říct, že jsme každopádně hrdí, že jsou v Česku lidi, kteří nám píšou podporu. To nám dává sílu.