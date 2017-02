Smutná zpráva pro fanoušky sci-fi. Zemřel Richard Hatch, hvězda seriálu Battlestar Galactica

Goodbye my friend. See you on the other side. Fuck this hurts. #SoSayWeAll pic.twitter.com/c3nFy0zs4f

Hatch si zahrál i v remaku z roku 2003, kdy ztvárnil Toma Zareka. Kromě toho hrál v řadě televizních seriálů a filmů.



Hatch udržoval pro fanoušky sci-fi seriálu sérii živou i během 80. a 90. let. Natočil televizní film a napsal řadu knížek z prostředí vesmíru Batlestar Galactica. Lobboval u filmových a televizních studií aby oživily seriál.



Podle serveru Variety.com zemřel Hatch v půl druhé odpoledne místního času po bitvě s rakovinou slinivky. Po jeho boku byl v domě v Santa Barbaře syn Paul.



.Richard Hatch you made our universe a better place We love you for it. Rest In Peace my friend @SoSayWeAll the Admiral!