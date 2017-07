Žena v Praze napadla muslimky na procházce s dětmi, případ řeší policie

PRAHA Pražští policisté ve středu zasahovali v Divoké Šárce kvůli pravděpodobnému projevu náboženské nesnášenlivosti. Incident vznikl, když si kolemjdoucí žena fotila muslimky v hidžábech, které šly s dětmi na koupaliště. Jedna z muslimek ženu požádala, aby s fotografováním přestala, načež ji žena slovně i fyzicky napadla.

„Nějaká žena si nás začala fotit. Poté, co byla česky a slušně požádána, ať toho nechá, že si nepřejeme, aby nás fotila, natož děti, začala nám sprostě nadávat,“ řekla jedna z napadených žen zástupcům projektu Proti projevům nenávisti. „Že jsme bubáci a ať táhneme do p**ele a a ať se neopovažujeme jít na koupaliště. Poté moji kamarádce dala pěstí a kopla do ní,“ dodala.

O případ se zajímá policie. „Mohu potvrdit, že jsme ve středu kolem poledního vyjížděli do Divoké Šárky k incidentu několika osob. Na policejní služebně následně skončily celkem tři česky hovořící osoby, kdy dvě z nich byly aktérky celé události, třetí je svědek v daném případu. Událost prošetřujeme z přestupku proti občanskému soužití,“ řekl serveru iRozhlas.cz mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.

Incidentu přihlížela i řada dětí, celkem jich bylo třináct. Jedno z nich podle informací získaných zástupci projektu Proti projevům nenávisti začalo plakat a řada dalších byla v šoku. „Paní chtěla utéct a tak jsme ji musely zadržet. Policie přijela za asi 15 minut,“ uzavřela jedna z napadených muslimek, která nepřála zveřejnit svou totožnost.