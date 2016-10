ZÍDEK: Proč se piazzetta jmenuje po Havlovi? Snad proto, že se tu v roce 1977 podepisovala anticharta?

Můžeme diskutovat o tom, zda je prostor u Národního divadla „piazzettou“, nebo „nádvořím“, jak ho charakterizoval Karel Schwarzenberg, ale náměstím není určitě. Pražští radní se zřejmě domnívají, že náměstí vznikne tím, když se za něj něco prohlásí.

Podobně bylo vytvořeno již před časem náměstí Franze Kafky. Prostranství na rohu ulic Kaprovy, Maiselovy, Platnéřské a U Radnice žádným náměstím také není, ale přinejmenším jde alespoň o živou, turisty vyhledávanou část města. Prostoru Národního divadla je pouhým průchodem, zkratkou do Národní třídy směrem z Ostrovní ulice, svého druhu náhražkou za Divadelní ulici, zničenou pro chodce právě výstavbou Nové scény. Podle Karla Schwarzenberga jde o plácek mezi domy vhodný tak na to, aby si tam „kluci cvrnkali kuličky“. Bývalý ministr zahraničí už asi kuličky dlouho nehrál, protože plácek vydlážděný mramorovými deskami se na tuto hru opravdu moc nehodí. Skvěle se tu jezdí na skateboardu, což ale Národní divadlo nikdy netolerovalo.

Nápad na pojmenování plácku exprezidentovým jménem vyšel od ředitele Národního divadla Jana Buriana. Václav Havel byl sice dramatik, ale spojený s úplně jiným divadlem. Proč by právě u Národního divadla mělo být prostranství pojmenované po Havlovi? Snad proto, že se tu v roce 1977 podepisovala anticharta?

Přidejme ke všem těm absurditám to, že Václav Havel se v Hovorech z Lán v roce 1996 řekl: „My víme, jaké potvornosti tu vznikly za komunismu, například Nová scéna.“ Z toho by se dalo vyvozovat, že Václav Havel k Pragerově budově zřejmě příliš pozitivní vztah neměl. No a teď se stane součástí toho, co považoval za pitvornou komunistickou architekturu.

Zajímavé je, že veřejných prostor pojmenovaných po bývalém prezidentovi zatím máme v celém Česku jako šafránu. Hlavní problém je zřejmě ve velkém tlaku proti přejmenování již existujících ulic nebo náměstí, protože obyvatelům a firmám, které tu sídlí, to přidělá obrovské administrativní problémy. Pojmenovávat po Václavu Havlovi nějakou novou ulici, na níž se ještě ani nezačaly stavět domy, jak to učinili v Roztokách, asi přijde zase představitelům samospráv nedůstojné.

Kromě brněnské uličky Václava Havla máme zřejmě jedinou ulici ve staré zástavbě nesoucí exprezidentovo jméno v Kadani. V okolí najdeme ještě ulice pojmenované po Masarykovi, Havlíčkovi, Máchovi, Švermovi, pionýrech, budovatelích a maxipsu Fíkovi, což je dobrý průřez naším současným národním panteonem.