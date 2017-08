Zima otestuje zákaz kouření, problémem zůstávají pergoly

PRAHA Protikuřácký zákon, který ve středu bude platit čtvrt roku, podle ministerstva nenavýšil počet přestupků hlášených policii. Pro jeho hodnocení ale budou zásadní až zimní měsíce. Problémem stále zůstává výklad zákazu kouření na zahrádkách a v pergolách, resort proto na podzim chystá informační kampaň.

Řekla to náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová (ČSSD). Takzvaná aplikační lhůta, kterou měli provozovatelé na splnění všech podmínek zákona, končí v úterý 29. srpna.



Kromě restaurací zakazuje zákon kouření také na letištích a v zoo s výjimkou vyhrazených prostor, zastávkách a ve vozech MHD, ve zdravotnických zařízeních, vnitřních sportovištích nebo dětských hřištích. Kromě tabáku se zákaz vztahuje i na cigarety elektronické.

Ministerstvo vyjasní, jak je to s přístřešky

Podle náměstkyně se stále objevují různé výklady, kde zákon kouření zakazuje. „V návrhu zákona jsme měli definici vnitřních prostor vycházející z rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, ke které se Česká republika zavázala v roce 2012,“ vysvětlila náměstkyně. Zákaz měl platit ve venkovních prostorech se střechou, které jsou převážně uzavřené stěnami.

Poslanci ale změnili definici podle stavebního zákona, který rozlišuje dočasnou a trvalou stavu. „Jsou ale místa, kde jsou i pergoly trvalou stavbou, ale bylo by nelogické tam kouření zakazovat,“ dodala.

Ministerstvo chce proto v září rozjet informační kampaň pro provozovatele restaurací a barů o svém výkladu. Stejnou metodiku budou používat i krajské hygienické stanice, které budou dodržování zákona kontrolovat.

Do středy se musí podniky přizpůsobit zákonu

Do středy mají prodejci a provozovatelé povinnost přizpůsobit svou činnost podmínkám zákona. Například musí mít prostory, kde se podle zákona kouřit nesmí, označené symbolem „kouření zakázáno“. Jinak jim hrozí pokuta.

„Platí například nová povinnost provozovatele vyzvat osobu, která nedodržuje zákaz kouření, aby v tomto jednání nepokračovala nebo prostor opustila,“ řekl Ondřej Macura z tiskového oddělení ministerstva. Podobně musí provozovatel vyzvat k opuštění podniku také osobu mladší 18 let, která je zjevně pod vlivem alkoholu.

Úřady začnou také kontrolovat zákaz prodeje alkoholu z automatů, e-shopy prodávající alkohol a tabák musí mít povinnou registraci na ministerstvu zdravotnictví. Obchody musí také nabízené cigarety oddělit od ostatního zboží a náležitě je označit.

Pokuty za alkohol sahají do statisíců

Různá ustanovení zákona kontrolují různé orgány a instituce - obce, policie, městští strážníci, hygienici, Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Česká školní inspekce a obecní živnostenské úřady. Nejširší pravomoci mají obce a městská a státní policie.

Za kouření v místech, kde je zakázáno, hrozí kuřákovi pokuta až 5000 korun. Prodej či podávání alkoholu osobě do 18 let může být pokutováno až 150.000 korunami, mladšímu 15 let až dvojnásobně. Právnické osobě hrozí až dvoumilionová pokuta a zákaz činnosti na dva roky.

Pokutu 10.000 korun může dostat například za neoznačení provozovny zákazem kouření. Pokutu až 50.000 korun může dostat provozovatel za nevyzvání kuřáka, aby cigaretu típnul nebo odešel, až 300.000 korun a půlroční zákaz činnosti v případě, že nevykáže podnapilého mladšího 18 let. Až milionová pokuta hrozí za prodej alkoholu či cigaret osobě mladší 18 let. Pokud by šlo o mladšího 15 let, budou sankce dvojnásobné.