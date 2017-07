Živnostník Lafata straší daňaře. Tisíce sportovců mohou nyní ušetřit miliony

Verdikt vyvolal horečnou aktivitu na ministerstvu i Finanční správě, protože panuje obava, že „Lafatovu uličku“ nyní využijí další sportovci. „Určitě to začneme hned s odborníky z ministerstva a Finanční správy analyzovat,“ potvrdila LN náměstkyně ministra financí Alena Schillerová. „Mám ale rozhodnutí teprve krátce a nemohu se k tomu ještě fundovaně vyjádřit.“



Elitní fotbalista u soudu uspěl s požadavkem, aby mohl uplatnit takzvaný výdajový paušál ve výši 60 procent. Tedy bez bližšího dokazování si snížit daňový základ o víc než polovinu příjmů. Daňové úřady dosud tvrdily, že má nárok jen na 40 procent. Díky tomu Lafata získá zpět zhruba milion korun.

V podobném postavení jako Lafata je u nás asi 2800 profesionálů v kolektivních sportech. I ti by mohli využít vyššího výdajového paušálu a tím ušetřit na odvodech státu. Těm z nich, kdo dosud platili více a podali by dodatečné daňové přiznání, by musela Finanční správa peníze vracet.

„Je možné, že nějaké kroky po konzultaci s poradkyní učiním,“ říká například někdejší Lafatův spoluhráč Petr Jiráček.

V případě běžných živnostníků zákon jasně rozlišuje, v jakých oborech podnikání lze konkrétní paušál využívat. U některých sportovců ale legislativa fakticky umožňuje, že si mohou vybrat formu zdanění.

S tím však státní správa nesouhlasí. Několik let tvrdila, že provozovatel kolektivního sportu není živnostník, protože vykonává činnost s dalšími lidmi a nedělá ji samostatně. „Na základě toho dovodila, že pokud sportovec není živnostníkem, má nárok jen na nižší výdajový paušál,“ vysvětluje Robert Bezecný, daňový poradce ve společnosti Deloitte. To znamená, že nemohl uplatňovat 60procentní výdajový paušál pro živnostníky, ale jen 40procentní pro svobodná povolání.

Dosud dávaly nižší soudní instance úřadům za pravdu, že jde o svobodné povolání. „Nynější rozhodnutí je přelomové v tom, že v případu pana Lafaty Nejvyšší správní soud rozhodl, že nelze překlasifikovat činnost vykonávanou na základě živnostenského oprávnění na svobodné povolání,“ říká Bezecný.

Podle prezidentky Komory daňových poradců Petry Pospíšilové povede verdikt nejspíš k tomu, že sportovci budou využívat vyššího daňového odpočtu častěji. „Pokud se nepletu, jde o první rozhodnutí v tomto směru, které posvětilo tuto praxi,“ říká Pospíšilová. A doplňuje: „Pokud zákon umožňuje více variant výkladu, měl by být srozuměn s tím, že si dotyčné subjekty vyberou tu, která je pro ně ekonomicky výhodnější.“

Finanční správa uvedla, že rozsudek bude respektovat. „Další postup v typově stejných případech po důkladné analýze v brzké době zveřejníme,“ uvedla její mluvčí Petra Petlachová.

Jak podle Pospíšilové, tak podle Bezecného může právě toto rozhodnutí motivovat stát k tomu, aby přišel s úpravou či návrhem zákona, který by jasně stanovil, jakému režimu zdanění mají sportovci podléhat.