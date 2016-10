Zkažená dovolená a problémové reklamace. Poškození žalují slevový portál o statisíce

Problémové hotely provozoval Lukáš Makowski, který tvrdí, že k žádnému podvodu z jeho strany nedošlo. „Není to tak, že bych prodal pobyty, nechal firmu zkrachovat a sbalil peníze,“ řekl serveru Lidovky.cz Makowski. Podle něj si provoz hotelů vyžádal statisícové investice. „My jsem hotely převzali v nějakém stavu, který nebyl zrovna odpovídající a chtěli jsme z nich udělat síť wellnes zařízení.“



Jedním z problémových zařízení byl hotel Ve Dvoře ve Spáleném Poříčí na Plzeňsku. Pobyt v něm nabízel na svých stránkách server Kouzelný děda, který provozuje společnost Dobrogem Aleny Makowské. Podle poškozených zákazníků je problém s reklamacemi a s vrácením peněz za stornované pobyty.

„Zakoupila jsem na stránkách www.kouzelnydeda.cz voucher pro dvě osoby na 3 dny (2 noci). Následně si v hotelu rezervovala termín 9.-11.9.2016. Hotel mi poslal sms zprávu, ve které mě informoval o nefunkčnosti whirpoolu a jako kompenzaci mi nabídl voucher do saunového světa na pražské Harfě v hodnotě 1990 Kč. Opětovně jsem kontaktovala portál a požádala o vrácení celé částky. Bylo mi přislíbeno vrácení peněz do 30 dnů. Peníze mi ale v zákonné lhůtě vráceny nebyly. Pracovnice reklamací Andrea nejdříve vrácení peněz přislíbila, následně mi zdělila, že 30 dnů je standardní doba reklamace. Nicméně peníze mi nevrátili. Poslední email byl, že reklamace běží a nemusím mít strach,“ stěžovala si na jednání slevového portálu jedna z poškozených zákaznic.

Podle provozovatele hotelu Makowského je problém v přetíženém reklamačním systému. „Máma (Alena Makowská – pozn red.) to všechno zadává ručně, každou platbu jednotlivě, takže to chvíli trvá, navíc se teď hromadí reklamace jako reakce na nespravedlivou mediální masáž, která postihla hotely i portál,“ uvedl Makowski. Dodal také, že všechny slevové portály reklamace řeší vrácením kreditů. „Kouzelný děda je jediný, kdo to tak nedělá a vrací peníze.“

Že lidem chodí stále dokola stejné odpovědi, je podle Makowského pochopitelné. „Ti lidé volají a nejsou slušní, proto se nedivím, že jim chodí automatické odpovědi.“ Najmout dalšího člověka prý v současné chvíli není možné. „Ti lidé na reklamační lince čelí strašnému tlaku a není čas zaučit novou posilu,“ tvrdil Makowski.

Podobný scénář i v dalším hotelu

Dalším problémovým zařízením je hotel Žákova Hora v obci Herálec na Vysočině. I v tomto hotelu byl problém s vyřizováním reklamací za zrušené pobyty. Podle Makowského je ale tady problém s majitelem Ivanem Krebsem. „Já jsem chtěl po panu Krebsovi vyměnit boiler, ale on to odmítl udělat, tak jsem raději zavřel hotel, než aby lidé byli v hotelu, kde neteče teplá voda,“ řekl Makowski. Proč je ale i zde problém s reklamacemi, vysvětlit nedokázal. „Já to samozřejmě urguji, ale jak jsem říkal, systém je přetížený,“ řekl.

S tím nesouhlasí ale majitel objektu Ivan Krebs. „Jsem neskutečně vytočený,“ podotkl Krebs k celé situaci ohledně hotelu. Další postup si musí promyslet, ale nevylučuje, že podá na Makowského trestní oznámení.

Problém zaregistrovali i v obci Herálec, kde se hotel nachází. „Hotel má dvě patra, ale lidé si stěžují, že mají pobyt ve třetím nebo čtvrtém patře. Lidé se nás ptají, co to má znamenat. Dokonce se tu zastavili i policisté z Nového Města na Moravě,“ popsal starosta Herálce Lubomír Gregor.

Trestní oznámení za neexistující hotel

Podle mluvčího jihočeské policie Jiřího Matznera, která se případem zabývá, přišla zatím vyšetřovatelům desítka trestních oznámení. Podle Matznera se ale jedná o dílčí údaj, jelikož trestní oznámení jsou podávána v celém Česku a jejich přeposlání do jižních Čech chvíli trvá. Podle Matznera policie pracuje s možností, že se jedná o podvod. O jakou částku ale měli poškození zákazníci přijít zatím není jasné. V průměru ale lidé požadují částky mezi třemi až pěti tisíci korunami.

Trestní oznámení lidé nejčastěji podávají za nevyřízené reklamace v případě hotelu ve Spáleném Poříčí a grandhotelu Woodstone, který prodával pobyty, aniž by byl otevřený. „Ten hotel existoval, ale nebyl v provozu. Počítal jsem s otevřením v červenci, ale ten hotel měl špatný rezervační systém, a proto ne všichni věděli o problémech s jeho otevřením,“ hájí se Makowski.

V tomto případě lidé čekají na vyřízení reklamace i několik měsíců. Ze zákona je přitom povinností prodejce vyřídit reklamaci během 30 dní. Více si o problému s hotelem Woodstone můžete přečíst zde.

Dluhy si nárokují i uklízeči a zaměstnanci

Nefunkčními hotely se zabývala i Česká obchodní kancelář (ČOI). „O problému víme, ale jelikož je možná varianta spáchání trestného činu, přísluší případ policii,“ sdělil mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Problém s provozovatelem hotelů nemají jenom zákazníci. „Nám za úklid ve Spáleném Poříčí dluží (Lukáš Makowski) přibližně 50 tisíc. Firmě Blesk Ing. Kroce dluží na Vysočině v druhém hotelu asi 40 tisíc. Lidem, které zaměstnával v zámeckém hotelu a externím pracovníkům, dluží částku přes 300 tisíc na výplatách,“ líčil Petr Šnobl z firmy, která zajišťovala úklid v hotelu Ve Dvoře.

„Pana Šnobla znám. Peníze požaduje za měsíc úklidu, jenže službu špatně vyfakturoval. Navíc mě bombarduje výhrůžkami a podobně. Obchodní spory do podnikání patří, ale tohle je příliš,“ uzavřel Makowski problém kolem neplacení.