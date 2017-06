Nejsem si jistý, zda by změna předsedy ČSSD něco zachránila, míní Zimola

Zimola připomněl, že byl už v minulosti zastáncem modelu, kdy je oddělena funkce premiéra a předsedy ČSSD. Sociální demokracie na středečním zasedání grémia patrně bude jednat o budoucnosti Sobotky v čele strany, Zimola členem grémia není.

„Když jsem před půl rokem navrhoval, aby byly zvlášť funkce premiéra a předsedy ČSSD, nesetkalo se to s odezvou. Pokud tato situace nastane teď, nejsem si jistý, že to něco zachrání. Obávám se, že nám už spoustu voličů uteklo,“ řekl v úterý Zimola.

Předseda jihočeská sociální demokracie připouští, že každá změna může přinést určitý nový impuls. Ale není si jistý, zda by toto pravidlo fungovalo i nyní a přilákalo zpět ztracené voliče. Podpora ČSSD se podle průzkumů v těchto dnech pohybuje kolem deseti procent.

Zimola uvedl, že nelze vyloučit ani formu jakéhosi triumvirátu. Bohuslav Sobotka by nadále vykonával funkci premiéra, předsedou ČSSD by se stal někdo z vedení strany a na místo lídra pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny by si sociální demokracie vybrala někoho jiného. „Může to být klidně i nestraník. V této souvislosti se hovoří například o (předsedovi ČMKOS) Pepovi Středulovi,“ uvedl Zimola.

Dodal však, že pokud Sobotka skončí jako předseda, musí tento krok navrhnout on sám osobně. „Jakékoliv silové řešení a odvolávání ho není na místě,“ řekl Zimola.