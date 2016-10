V kauze přípravy teroristického útoku na vlak čelí obžalobě tři anarchisté, kterým za to hrozí 12 až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Dvě ženy stojí před soudem kvůli tomu, že plánování útoku nepřekazily. Obvinění vinu odmítají. Kauzu mimo jiné považují za výsledek policejní provokace, do skupiny obžalovaných se totiž infiltrovali policejní agenti.

Anarchisté podle obžaloby dvě zápalné směsi složené z benzinu, polystyrenu a rostlinného oleje, zakopali 20. dubna 2015 poblíž chuchelského železničního mostu, kde se měl útok odehrát. Znalci vycházeli z vyšetřovacího pokusu policistů, při němž náklad složený z osobních aut či vojenského materiálu nahradily pneumatiky. Snažili se popsat varianty, jaké by mohly v případě uskutečnění činu nastat. Podle odborníků je v podstatě jisté, že by se po vhození zapálených lahví vznítila podlaha vlaku. Navazující škody ale lze jen těžko odhadnout, protože by záleželo na tom, kam by zapálené nálože dopadly. Dál by záleželo na tom, jak rychle po útoku by vlak zastavil a jak rychle by mohli zasahovat hasiči.

Větší škody by podle znalců způsobil útok na vlak převážející osobní automobily, protože by za určitých okolností mohly být poškozeny. Útok na vojenský vlak by naopak nejspíš velké škody nezapříčinil. Znalci se shodli také na tom, že by útok zcela určitě narušil vlakovou infrastrukturu „Minimálně po dobu zásahu, policejního vyšetřování a případných oprav,“ podotkl vedoucí týmu znalců Tomáš Mičunek.