Zprávy dne podle editora: čím budou platit vězni a proč chce Praha metro bez stanic

Podle Kostřici by se ve věznicích, podobně jako v restauracích a dalších interiérech veřejných budov, mělo přestat kouřit a kuřáci by měli být odkázáni jen na vyhrazené místo. Vězni mezi nekuřáky totiž nemají moc příležitostí, jak před všudypřítomným kouřem utéct. Jeden z nich, přítel zesnulého Ivana Jonáka, dokonce letos kvůli pasivnímu kouření vysoudil odškodné 200 tisíc korun.

Jenže cigareta, to není pro dnešního vězně jen rychlá dávka nikotinu - cigarety za mřížemi fungují jako prostředek směny. Zdá se, že tomu tak ale nemusí být napořád, například ve Spojených státech už podle sociologů vězni přešli na placení rámenem, tradičními japonskými nudlemi, které si odsouzenci oblíbili díky snadné dostupnosti i vysokému obsahu kalorií, což nejspíš ukazuje na problémy ve vězeňském stravování.

Japonská polévka rámen

Jestli se zákaz kouření ve věznicích podaří do zákona prosadit, však není zdaleka jisté, Kostřicův návrh už dřív nepodpořil zdravotnický výbor.

Jak rychle postavit metro

Podobně revolučním nápadem se v pondělí pochlubil pražský náměstek pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Volby se pomalým krokem blíží, často skloňovaná stavba metra D, kterou by si mohly koaliční strany na billboardy, je zablokovaná problémy s výkupy pozemků, a tak je čas na netradiční řešení - postavit metro bez stanic, které se „doplní“ později.

„Zadal jsem na dozorčí radě dopravního podniku za úkol připravit variantu metra D, která bude mít pouze stanice na Pankráci a v Depu Písnice,“ řekl podle serveru Seznam Zprávy Dolínek. „Chci už něco dělat, ne jen věčně čekat.“ Volně přeloženo: pokud se plán uskuteční, dostanou Pražané možnost vycestovat z centra přímou linkou do polí v okolí Prahy. Řešení by bylo nepatrně užitečnější pro mimopražské cestující, kteří by mohli zaparkovat své auto na chystaném záchytném parkovišti. A do centra by se dostali bez jediné zastávky - tedy pokud by se chtěli dostat právě tam a ne jen na půl cesty.

Dráhy bez drah?

Zdá se, že na kolejích se ještě budou dít divy. Zatímco dopravní podnik může rozhodnutím magistrátu něco získat, České dráhy mohou podle analýzy právníků přijít o šanci uspět v tendrech na rychlíky i regionální spoje.

Problém vytvořil zákon o zadávání veřejných zakázek, který neumožňuje, aby se tendrů účastnily firmy, které nemají zaknihované akcie - tedy akcie zanesené v registru. Českým drahám přitom ze zákona o ČD vyplývá povinnost mít akcie v jiné, listinné podobě. Podle ministra dopravy Dana Ťoka by mohla situaci napravit novela zákona o zakázkách nebo metodické upřesnění ministerstva.

Pokud by to ale ministerstvo nestihlo do prvního důležitějšího tendru, hrozí, že uvidíme na českých drahách méně vlaků s logem Českých drah - na úkor konkurence, která nemusí nečekaný problém s akciemi řešit.

Čínské protesty fotografií roku

Neradostnou zprávu v pondělí vyvážilo, alespoň pro redakci serveru Lidovky.cz, vyhlášení letošního ročníku Czech Press Photo. Snímkem roku se stala fotografie z protestům proti návštěvě čínského prezidenta od fotografa Michala Šuly, který od roku 2004 fotí pro deník MF Dnes z vydavatelství Mafra.

Protesty proti návštěvě Čínského prezidenta: Potyčka příznivců čínského prezidenta a zastánců lidských práv, ke které docházelo během celé návštěvy v ČR.

A zářez má i kmenový fotograf vydavatelství Petr Topič, který nelichotivě zvěčnil europoslance Miroslava Ransdorfa v momentu, kdy přijel špičkám KSČM vysvětlit své angažmá v curyšské bance. Jeho fotografie byla vyhlášena vítězným jednotlivým snímkem v kategorii Lidé, o kterých se mluví.