Zraněný útočník od Louvru stále nemůže být vyslýchán

Káhira dnes odsoudila tento útok, který je podle Egypta a Francie teroristickým činem a k němuž se nikdo nepřihlásil. Vyšetřovatelé zkoumají, zda útočník jednal z vlastního rozhodnutí, nebo na něčí pokyn.

Devětadvacetiletý Egypťan s trvalým pobytem ve Sjednocených arabských emirátech, který přiletěl do Francie na turistické vízum, byl vážně zraněn na břiše. Krátce po incidentu byl jeho zdravotní stav kritický, nyní je podle lékařů již mimo ohrožení života. Je však stále připojen na přístroje a není s to komunikovat, uvedl dnes zdroj AFP.

Egyptská policie hned v pátek informovala, že pachatelem je Abdalláh Ridá Rifáí Hamamí, narozený severovýchodně od metropole Káhiry. Do Paříže přiletěl z Dubaje 26. ledna. V pokoji hotelu, kde se podle francouzských médií u třídy Champs-Elysées ubytoval, našli policisté několik jeho osobních věcí, ale nic, co by ho spojovalo s nějakou teroristickou skupinou.

Deník Le Parisien v sobotu uvedl, že Egypťan pochází z dobré rodiny a na sociálních sítích se představoval jako ženatý, obchodník firmy pro rozvoj životního prostředí a fanoušek fotbalového klubu Bayern Mnichov a filmu Sám doma. Minulou sobotu si zakoupil dvě mačety v jednom obchodu se zbraněmi v 11. pařížském obvodu, kde žije početná arabská komunita, a hodiny před útokem u Louvru posílal stále více nábožensky zaměřených zpráv na síti Twitter.

„Vyjednávání není možné. Nejsou možné žádné kompromisy, žádné přetvařování. Rozhodně není možné se vrátit. Ve válce není míru,“ napsal podle pařížského listu útočník v jednom ze svých posledních vzkazů. „Egyptská vláda a egyptský lid stojí po boku francouzské vlády a francouzského lidu,“ uvedlo v prohlášení egyptské ministerstvo zahraničí. Podobně se vyjádřily i Spojené arabské emiráty. Egypt navíc vyzval mezinárodní společenství, aby zdvojnásobilo úsilí v boji proti terorismu.