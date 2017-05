ZVĚŘINA: Nemocnice vybírají u porodu bez ohledu na právo

Mluvčí resortu řekla Radiožurnálu: „Ministerstvo plošné řešení nechystá, jedná se o kompetenci samotných nemocnic. Ty by ale měly přihlížet k nálezu ÚS a tyto náklady neúčtovat, popřípadě pouze takové, které jsou za nadstandard a které může pacientka nebo osoba přítomná u porodu odmítnout.“

Tento případ vypovídá o poměrech dokonale. Navenek se tváříme, jako by systém byl bezplatný, žádná spoluúčast, žádné doplatky, vše je zdarma. Nicméně v praxi lékaři i nemocnice nezákonně vybírají a ministerstvo i zdravotní pojišťovny s tím dlouhodobě nic nedělají.

Nelze namítat nic proti zvýšení spoluúčasti pacientů, jen by měla mít jasná a zákonodárci stanovená pravidla, která budou též vymahatelná. Není možné a dlouhodobě únosné, aby doplatky řídila jen drzost některých lékařů – za tu samou pomůcku si jeden řekne 30, druhý 400 korun. Ať si účtují třeba tisíc, ale měl by v tom být pořádek, pacient má totiž vědět, za co a proč platí a jestli se vůbec vybírá podle práva.

Lhostejnost dozorových orgánů nás dostává jen do stále hlubší bažiny. Nemocnice nesmějí kasírovat tatínky, tak si vymýšlejí nějakou instruktáž, případně náklady spojené s dozorem nad laiky na porodním sále, jen aby mohly poslat složenku. Vposledku to jen posiluje neúctu k zákonům a škodí to lékařskému stavu.

Ryba samozřejmě smrdí od hlavy, cožpak se v poslední době něco ve zdravotnictví stalo po zralé úvaze? Jedna garnitura poplatky zavedla, několik let se vybíraly, a další garnitura je zrušila. Namáhal se někdo s šetřením, zda a jak poplatky fungují? Nikoli, máme jen velká čísla, souhrnné sumy a dál nic. Nikdo do hloubky nezkoumal, nakolik se projevovalo placení za den a lůžko v nemocnicích, jestli regulačně zafungoval poplatek alespoň na ambulantní specialisty nebo obvodní lékaře. Nic, padlo politické rozhodnutí a všichni pokrčili rameny.

Zaděláváme si tímhle jen na další problémy. Za prvé pacienti pokornější už nebudou a za druhé stačí, aby ekonomika začala chřadnout, a zdravotní systém bude rázem v mínusu. No a přijde zase čas na unáhlené zvyšování spoluúčasti. Nefunkční politika nás nutně jednou dožene.