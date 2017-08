ZVĚŘINA: Před zvukovým terorem policie kapitulovala

PRAHA Policie ve čtvrtek na besedě v Poděbradech vyhodnotila nelegální technoparty u Osečku na Nymbursku následovně: nemohli jsme nic dělat. Když se policisté dověděli, že se na louku sjíždějí soundsystémy, ihned dorazili, ale cestu k louce technařům nezablokovali, protože se báli zácpy na přilehlé dálnici.

Hromadný odjezd nebylo možné nařídit, protože řada účastníků byla prý „pod vlivem alkoholu a drog“. Pak se policie pokusila vypnout aparatury: „U několika soundsystémů jsme uspěli, ale pak jsme narazili na pasivní odpor.“ Co k tomu dodat? Snad jen že na besedě jeden z účastníků technoparty policii poděkoval a nelze se mu divit.



Nediví se vlastně nikdo, protože policie si troufne jen na čtyřicetikilové ženy, a to se pak ještě soudí za to, že dotyčná policistu údajně poranila, tak proč by si troufala na opilé technaře. Je též před volbami, tudíž žádnou mediální kontroverzi a la CzechTek nepotřebuje, zdraví obyvatel Osečku a dalších vesnic pro ni není důležité, stejně jako dodržování zákonů.

Dobrá, ale co z téhle situace vyplývá? Za prvé, že lež technařů je vnímána jako pravda. Žádné násilí jsme nechtěli, říká jeden z účastníků. Tak proč ho páchali? Copak pouštět někomu nedobrovolně déle než 48 hodin velice intenzivní zvuky není násilí?

Jeden z organizátorů redaktorovi rozhlasu řekl, že „akce musela proběhnout“, a proto neposlechli výzvu policie. Na místě „byla velice silná energie“ a celá akce vzniká z „přirozené lidské potřeby“. Krystalické sebestředné sobectví.

Někdo si usmyslí a na několik dní vyvlastní jinému pozemek, zanechá jej znečištěný a zdevastovaný. To vzal vlastně čert, je to jen majetek, ale co ty stovky lidí, kterým „energie“ téhle party udělala ze života peklo a objektivně poškodila jejich zdraví?

Policie správně nechce technaře bezhlavě mlátit, je to kontraproduktivní, ale to, co předvedla u Osečku, je zoufalé. Vzkázala všem: udělejte si mejdan, kde chcete, nám, policii, na „maloměšťáckých“ obyvatelích nezáleží. Jen až se zas nějaká chytrá hlava bude tázat, kde se ve voličstvu bere ta poptávka po vládě tvrdé ruky, ať prosí o radu u progresivních nadlidí s právem terorizovat bližního.