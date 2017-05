ZVĚŘINA: Prezident milost pro Kajínka nedokázal odůvodnit

Milost, respektive prominutí zbytku trestu nebylo též nijak odůvodněno, jednoduše žádné obvinění neexistuje. Jak řekl mluvčí Hradu, seznámil nás „s obsahem textu milosti“, z čehož vyplývá, že Hrad se něčím takovým zjevně nechce obtěžovat. Pokud tedy nemáme brát jako odůvodnění Ovčáčkovu půlvětu o tom, že se prezident o případ dlouhodobě zajímá a zaznamenal pochybnosti zaznívající z řad odborné veřejnosti (jmenován Pavel Rychetský).



Prezident nemusí v případě milostí nic a nikomu odůvodňovat. Ministrovi spravedlnosti Robertu Pelikánovi (ANO) ale Miloš Zeman již před udělením milosti slíbil, že odůvodnění nebude obsahovat zpochybňování Kajínkovy viny a že milost nemá být napravením nějaké „soudní křivdy“. Miloš Zeman se s tím vyrovnal po svém, nic nevysvětlil.

Proč ne. Ony by se těžko vymýšlely humanitární důvody u nájemného vraha, u kterého žádné nejsou. Zcela v duchu úterní Ovčáčkovy věty „hloupost komentátorů je nekonečná“ raději nedávat prostor jakémukoli zvažování či hodnocení síly prezidentových argumentů. Prezident Zeman ví, co dělá, jeho krok komentují od úterka v restaurantech celého Česka desetitisíce, spíš statisíce komentátorů. A kdyby si Miloš Zeman troufl na nějaké odůvodnění, jistě by ho ti „nekonečně hloupí“ spoluobčané zesměšňovali a karikovali a pak by si své nápady ještě vyměňovali na sociálních sítích.

Pochybnosti můžeme mít o motivaci Miloše Zemana. Nikdy se nezajímal o nespravedlivě odsouzené, spíš kdekomu sliboval, že bude odsouzen. Jeho náhlý záchvat soucitu mohl být veden kalkulem, že propuštěním populárního trestance nic neztratí, a ještě tím naštve své odpůrce. Prezident republiky libující si sebejistě v podobných obskurnostech může o svou vykalkulovanou popularitu přijít. Stačí, aby to přehnal, jako když ponižoval premiéra Sobotku.