Druhá vlna kampaně bude Drahoše stát 10 milionů. Hrad se k duelům vyjádří v úterý

PRAHA Prezidentští kandidáti, kteří postoupili do druhého kola voleb, po prvním kole hlasování připravovali plány do nadcházejících dvou týdnů. Tým Jiřího Drahoše počítá s tím, že před druhým kolem voleb do kampaně vloží deset milionů korun. Drahošovi nabízí pomoc několik protikandidátů z prvního kola, Michal Horáček například konkrétně své velké reklamní plochy, internetovou kampaň nebo kontaktní centrum. Pražský hrad dnes oznámil, že o účasti prezidenta Miloše v televizních duelech bude informovat v úterý. Zeman před prvním kolem voleb diskuse odmítal, v sobotu však avizoval, že by maximálně do dvou debat s Drahošem mohl dorazit.

Drahoš má podle jedné z členek týmu Karolíny Brennerové přislib finančního daru od některých dosavadních sponzorů, hlásí se i sponzoři noví. Drahoš dosud utratil za kampaň 28,7 milionu korun, na účet od drobných dárců i velkých sponzorů dostal téměř 34 milionů. Některé platby jsou zaúčtovávány i několik týdnů po skončení kampaně. Zákon stanoví limit výdajů pro první kolo na 40 milionů, na druhé kolo pak dalších deset milionů.



Horáček nabízí Drahošovi velké reklamní plochy, internetovou kampaň nebo kontaktní centrum. Zároveň vyzval své dobrovolníky, aby Drahoše podpořili. Pomoc nabídli i další kandidáti, čekají na Drahošovy požadavky. Marek Hilšer nabízí pomoc na sociálních sítích, je připraven se zúčastnit i třeba setkání s voliči. Neúspěšní kandidáti prvního kola mohou podle Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran ještě přijímat dary na kampaň. Podle člena úřadu Jana Outlého je mohou použít i na podporu postupujících do druhého kola bez toho, aby byly započítány do nákladů finalistů.

Zeman tvrdí, že kampaň nevede. Billboardy, reklamu v novinách nebo shánění podpisů pro petici ale za něj zajistili jeho blízcí spolupracovníci či příznivci. Na nepeněžitých bezúplatných plněních Zeman vykázal dary za téměř 17 milionů korun. Na volební účet dostal další 4,5 milionu korun.

Před druhým kolem připustil účast v televizních duelech, které dosud odmítal. Podle dřívějších vyjádření hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka neplánoval Zeman účast v debatách ani po prvním kole. O víkendu Zeman prohlásil, že kromě diskusí žádnou velkou změnu svého režimu nechystá. Bude studovat materiály, které mu každý den přistávají na stole, spát, jíst a radovat se ze života.

Bývalý premiér a neúspěšný prezidentský kandidát Mirek Topolánek se od pondělí vrátil k práci ve firmách, které patří do Energetického a průmyslového holdingu (EPH) podnikatele Daniela Křetínského. Topolánek působí jako člen představenstva monopolního slovenského přepravce plynu Eustream a jako předseda dozorčí rady Elektrárny Opatovice. Po oznámení kandidatury výkon funkcí pozastavil.

Favoritem bookmakerů sázkových kanceláří na vítězství ve volbách je po prvním kole Drahoš (1,6:1 až 1,68:1). Kurzy na současného prezidenta se pohybují od 2,2:1 do 2,29:1. Drahošovi aktuálně věří i většina sázkařů.

Slovenský tisk v reakci na víkendové výsledky voleb, ve kterých získal Zeman 38,56 a Drahoš 26,6 procenta hlasů, uváděl, že se možná schyluje k výměně hlavy státu. List Pravda poznamenává, že pokud by z voličů neúspěšných kandidátů, kteří už podpořili Drahoše, alespoň polovina hlasovala proti Zemanovi, tak může skončit poražen, protože už nemá příliš možností kde získat nové voliče.

Větší důvod k obavě, že funkci neobhájí, než se dosud zdálo, má Zeman podle rakouských deníků Die Presse a Der Standard. Podle The New York Times se Češi budou za čtrnáct dní rozhodovat mezi příklonem k Východu a k Západu.