13 výstřelů v Chomutově. Vůbec nechápe, že zabil člověka, říká o střelci právnička pozůstalých

ÚSTÍ NAD LABEM/PRAHA Tento týden s největší pravděpodobností vyvrcholí proces s Petrem Bendou, který loni v květnu na sídlišti Písečná v Chomutově třinácti výstřely zabil Radka Š. Státní zástupce ho kvůli tomu obžaloval z vraždy. Hlavní líčení začalo 4. dubna, v tomto týdnu se očekává rozsudek. Podle zmocněnkyně části pozůstalých, právničky Kláry Kalibové, není vyloučené, že soud Bendův čin jako vraždu nevyhodnotí.

Radek Š. zemřel loni 27. května krátce po třetí hodině ráno. Jeho násilné smrti předcházela hádka po návratu z diskotéky, před domem se dostal do ostrého konfliktu s několika příbuznými v čele se strýcem. Ze sporu chtěl uniknout tím, že nasedne do své dodávky a pojede pryč. Příbuzní mu v tom bránili, nicméně po chvíli dokázal místo opustit.

Výrazný hluk provázející hádku přerušil spánek několika obyvatelům ulice. Mezi nimi byla i matka Petra Bendy, s níž muž žije. Poté, co mu žena ze svého pohledu incident popsala, Benda vyrazil z bytu s nabitou Berettou. Vedlo ho přesvědčení, že Radek Š. najíždí na lidi.

Auto doběhl, oběhl a nakonec třináctkrát stiskl spoušť. Radka Š. zasáhl osmkrát, oběť byla na místě mrtvá. Podle státního zástupce auto přitom nikoho neohrožovalo, v době střelby se v dosahu vozu nikdo nepohyboval. „On je ale prostě přesvědčený, že jednal v sebeobraně nebo v situaci krajní nouze,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz právnička Klára Kalibová, která zastupuje mimo jiné rodiče zastřeleného.

Lidovky.cz: Tento týden by měl vyvrcholit proces s Petrem Bendou, který zastřelil Radka Š. Z valné části už dokazování proběhlo. Co z něj pro vás zatím vyplývá?

Pro mě jsou nejdůležitější dva momenty. Jednak velmi vstřícný postoj soudu k potřebám poškozených. Například s ohledem na zdravotní stav maminky oběti, která byla zčásti svědkem útoku, soud upustil od jejího výslechu a přečetla se její výpověď z přípravného řízení. Otec byl zase vyslýchán prostřednictvím audio-video kanálu, což výrazně prospělo i jeho psychickému stavu. Byl tam obrovský lidský vklad soudu do potřeb poškozených, to jsem nikdy předtím neviděla.

Lidovky.cz: Jaký je ten druhý moment?

To je jednání pachatele. Vůbec nechápe, že zabil člověka. Nedá se hovořit o tom, že by se ho to nějakým způsobem dotklo. Od spáchání trestného činu do začátku hlavního líčení se nepokusil kontaktovat poškozené. V hlavním líčení to vysvětloval tím, že ve spisu měli skryté údaje. To je samozřejmě pravda, ale od samého začátku měli své zmocněnce. Pokud by tedy chtěl adresovat omluvu poškozeným, tak to mohl udělat v uplynulém roce prakticky kdykoliv. A když v hlavním líčení vyjádřil lítost nad tím, že připravil o život člověka, udělal to hodinu a dvacet pět minut poté, co začal jeho výslech. A fakticky to řekl jednou větou.

Právnička Klára Kalibová.

Lidovky.cz: Vy byste tedy neřekla, že svého činu lituje?

V hlavním líčení třeba svědčila sousedka rodiny zastřeleného, která měla incident vidět. Byla to zjevně známá té rodiny. A v rámci toho, že pachatel může komentovat každý výslech svědka, se jí omluvil, že to musí prožívat znovu. Takže on se omlouvá svědkům, ale není schopný se uvěřitelným způsobem omluvit poškozeným. Pak tam zazněla nahrávka z emergency linky z té noci, která zachycuje komunikaci při resuscitaci oběti. Byli na ní slyšet i rodiče zastřeleného, jak tam naříkají. Ta nahrávka tam zazněla celá, trvala šest minut. A s tím pachatelem to ani nehnulo.

Lidovky.cz: Jak si jeho postoj vysvětlujete?

Prakticky nenahlíží to, že v důsledku jeho akce došlo k úmrtí člověka. Celé se to snaží podat, že bránil nějakému útoku. Já si dokonce myslím, že on věří tomu, že jednal správně. Je to jeho psychická obrana, případně jeho celková charakteristika. Bylo ale prokázáno, že k žádnému útoku v době střelby nedocházelo. Existuje sice mediální obraz, že zemřelý najížděl do větší skupiny lidí, ale to není pravda. Byl to konflikt mezi později zastřeleným a jeho příbuznými, strýcem a tetou. Strýc se ho snažil napadnout, takže to údajné najíždění do lidí byla snaha odjet z místa a vyhnout se konfliktu se strýcem.

‚Rozdíl mezi vraždou a zabitím je subtilní‘

Lidovky.cz: Soudce Jiří Bednář, který kauzu vyřizuje, mě před hlavním líčením upozornil, že výpovědi svědků ohledně verze události se liší. Co říkáte na tento argument?

Neříkám, že svědci to nemohli vidět jinak. Ale ani sám pachatel žádné zraněné neviděl. Vstupoval do scény v situaci, kde mezi autem a jím nebyli žádní lidé. U soudu se snažil chvilku i tvrdit, že auto směřovalo jeho směrem, ale on mu vběhl do cesty. Pak je tam zajímavý moment, že následná střelba sledovala dráhu auta. Jinými slovy jak auto odjíždělo dál, tak pachatel směřoval úhel zbraně dál na toho řidiče. Zcela jednoznačně se snažil zabít člověka v tom autě.

Jak to vidí Petr Benda Petr Benda u hlavního líčení odmítl, že by někoho zavraždil. Jeho verze osudové události je ta, že při svém činu neměl na výběr. V soudní síni pronesl mimo jiné toto: „Já nešel nikomu ublížit, já šel pomoci. Chránil jsem lidi." „Říkala (matka), že venku je blázen, co bourá do aut a snad i do lidí. Podíval jsem se z okna a viděl dodávku, jak popojíždí zleva doprava. V jednu chvíli minula skupinku několika lidí. Venku byl hrozný řev. Ten si budu pamatovat pořád. Vzpomněl jsem si na všechny ty nechutné útoky auty z jiných zemí. Rozhodl jsem se jít ven těm lidem pomoci.“ „Já si ve tři ráno nevyběhl jen tak zastřelit člověka. Proč bych to dělal?“ „Já si neumím představit, že zůstanu v okně a budu sledovat, co se stane. Co když jsem zabránil tomu, aby (řidič) někoho zabil? Moc bych si přál, aby to dopadlo jinak. Já se ale necítím jakkoli vinen. Já nespáchal vraždu.“

Lidovky.cz: Soudce Bednář také před startem procesu nevyloučil možnost, že ačkoliv byla podána obžaloba pro vraždu, soud může čin vyhodnotit jinak. K jaké kvalifikaci tedy podle vás případ v soudní síni zatím směřuje?

Myslím, že i s ohledem na znalecké posudky se nepodaří prokázat plánovaná vražda. My spoléháme na znalecký posudek psycholožky, která říká, že člověk, který si vezme zbraň a nabije si jí takovým způsobem, tak je odhodlaný ji použít (Benda plně nabil Berettu s prodlouženým zásobníkem na 20 nábojů, pozn. aut.). Ze znaleckých posudků pak vyplývá, že pojal akci jako misi za účelem napravení nějaké situace. Obecně je to osoba poměrně nevyzrálá a mesianistického typu, která bere spravedlnost do vlastních rukou bez ohledu na to, zda je oprávněná použít zbraň v takové situaci, nebo ne. Pak je tam psychiatrický posudek, v kterém je hodnocený jako člověk, který jedná podle vnitřního kódu, který mu znemožňuje, aby jednal jinak.

Lidovky.cz: Jste tedy připravená na variantu, že nepadne rozsudek pro vraždu?

Upřímně řečeno si myslím, že to je na stole. Ale nedokážu odhadnout, jakým směrem by se to mělo posunout. Buď se to dá překvalifikovat z druhého odstavce na první (druhý odstavec mluví o úmyslném usmrcení s rozmyslem, první jen o úmyslném usmrcení, pozn. aut.), nebo se to dá překvalifikovat na zabití nebo na těžké ublížení na zdraví s následkem smrti. Dokazování není úplně jednoznačné. Rozdíl mezi vraždou, zabitím a ublížením na zdraví s následkem smrti je opravdu subtilní a v tomto smyslu pocitová záležitost. Ale myslím si, že pokud ten člověk bude odsouzený za úmyslný trestný čin, tak se odvolá. On je prostě přesvědčený, že jednal v sebeobraně nebo v situaci krajní nouze.

‚Pachatel celou dobu střílel po řidiči‘

Lidovky.cz: V pondělí, pokud dorazí, by měli vypovídat strýc a teta zastřeleného, s nimiž měl Radek Š. před svou smrtí konflikt. Co od tohoto výslechu čekáte?

Oni jsou jednoznačně svědky obhajoby. Už v přípravném řízení vypovídali ve prospěch pachatele, že nebýt jeho, tak jsou mrtví. Nicméně to se skutkově nestalo, protože k žádnému zranění v důsledku jednání poškozeného nedošlo, ani dojít nemohlo. Strýc s tetou mohli kdykoliv odejít, což neudělali. Reálné ohrožení tam fakticky nebylo. Jsou tam zdravotní zprávy o stavu strýce a tety, přičemž ani jeden z nich nebyl žádným způsobem zraněn.

Lidovky.cz: Po výsleších tety se strýcem by měl ještě vypovídat balistik. V úterý se pak předpokládá vynesení rozsudku. Pokud by soud nevyhodnotil smrt Radka Š. jako vraždu, bylo to podle vás špatně? Pokud ano, tak proč?

Protože z mého pohledu to vražda byla. Ten člověk (Petr Benda) nemířil na kola, nemířil do motoru. Celou dobu střílel po řidiči. Podle mého názoru tam byl minimálně nepřímý úmysl. To znamená, že byl srozuměn s tím, že když střílí na hlavu, do boku, do zad nebo prostě na místo řidiče, tak toho člověka zabije. Navíc intenzita útoku svědčí o tom, že to byla likvidační akce. Opravdu si po právní stránce počkám na argumentaci soudu, která bude muset být velmi precizní v tom smyslu, proč to bylo posouzené právě jako tento trestný čin a ne jiný.

Lidovky.cz: Co by podle vás odsouzení tohoto činu jinak než jako vraždy znamenalo v širším měřítku?

Myslím si, že by to nějakým způsobem rezonovalo v rámci romské komunity. Mohla by se posílit představa, že spravedlnost se tu vykonává jiným způsobem vůči Romům než vůči majoritě. Ale tady bych chtěla zdůraznit, že soud na poměry toho, co jsem zažila, probíhá extrémně korektně. Soudce předvádí extrémně profesionální a extrémně lidský přístup. Druhá věc je, že pro lidi, kteří to sledují a je pro ně toto rozhodnutí důležité, tak to prostě budou cítit jinak (v případě jiného rozsudku než vraždy, pozn. aut.) a můžou být rozčilení. Lidsky bych to chápala.