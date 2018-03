15 let pro Krejčíře za tunel Čepro? Nemusí to nic znamenat, ve hře je nový proces

PRAHA Ačkoliv česká justice ve středu pravomocně uzavřela kauzu zločineckého bosse Radovana Krejčíře a jeho pokusu položit státní podnik Čepro, definitivní konec to být nemusí. Miliardář totiž může požádat, aby proces proběhl znovu. V současnosti sedí v jihoafrickém vězení kvůli několika trestným činům, ve hře je ale jeho vydání do Česka. Pražský vrchní soud ve středu kromě Krejčíře pravomocně potrestal další čtyři lidi, kteří se měli snažit z Čepro vyvést miliardy korun.

„V případě jeho vydání do České republiky by si mohl požádat o nové projednání věci. O právu na nový proces musí být dotyčný vždy poučen, ale záleží zcela na jeho uvážení, zda o nový proces požádá a zda tak učiní vůči všem rozsudkům,“ řekl pro Lidovky.cz Jakub Říman, mluvčí ministerstva spravedlnosti, jež o postavení Krejčíře před tuzemskou justici usiluje od roku 2007.

Odvolací Vrchní soud v Praze pravomocně vyměřil Krejčířovi v nepřítomnosti 15 let vězení. Trestní právo je u nás přitom konstruované tak, že je vůči takovým žádostem vstřícné. Jinými slovy pokud se s prosbou o projednání kauzy po případném vydání na české soudy obrátí, automaticky mu vyhoví. „Takto velkorysé u nás v takových případech trestní právo je,“ sdělil serveru Lidovky.cz šéf katedry trestního práva pražské právnické fakulty Jiří Jelínek.

Vrchní soud svým rozhodnutím stvrdil, že Krejčíř byl ústřední postavou celého podvodu. Snahou jím řízené skupiny bylo vytáhnout peníze ze státního podniku Čepro, jenž skladuje pohonné hmoty. Jako nástroj k tomu měly sloužit fiktivní pohledávky, které vůči podniku nárokovalo několik obchodních společností spřízněných s Krejčířem. Tímto způsobem chtěly Čepro připravit o necelé 3 miliardy korun.

‚Příprava vraždy je úplně absurdní‘

Středečním verdiktem se odvolací instance vypořádala i s druhou linií příběhu, jejíž součástí byly plán na vraždu celníka a pokus zbavit stát dalších dvou miliard. Celník měl za úplatek ve firmě Tukový průmysl, blízké Krejčířovi, zabavit peníze, ve skutečnosti padělky, zásah zdokumentovat a poté se s částkou naoko vypařit. Inscenovaný útěk měl sloužit k tomu, aby firma mohla vymáhat „zabavené“ peníze po státu. Celníka pak chtěl nechat Krejčíř odstranit, aby nemohl mluvit.

Vedle patnáctiletého trestu vrchní soud Krejčířovi zapověděl, aby dalších pět let zasedal ve statutárních orgánech právnických osob. Jeho advokátka Karolína Babáková i po pravomocném rozhodnutí trvá na tom, že vinu jejího klienta nikdo dostatečně nedoložil. Současně nevyloučila, že se podnikatel na útěku bude bránit dovoláním k Nejvyššímu soudu.

„Nesouhlasíme s výrokem o vině, takže nesouhlasíme ani s tresty. Myslím si, že trestná činnost prokázána nebyla. Nejvíc mi vadí ten bod přípravy vraždy, tam je to úplně absurdní,“ řekla Babáková novinářům s tím, že Krejčířovo věznění v Jihoafrické republice mu brání se efektivně bránit před českým soudem. Proto také ve středu žádala, aby se rozhodlo až po jeho případném vydání do Česka. Odvolací senát však její prosbu nevyslyšel.

Rozhodnutí o vydání bude na ministrovi JAR

Středeční verdikt vrchního soudu přivítal právní zástupce Čepro. „My jsme s ním spokojeni. Pro Čepro je významné to, že bylo soudem potvrzeno, že pohledávky, které po něm od roku 2003 vymáhaly různé společnosti, v zásadě nastrčené struktury, jsou fiktivní. Tohle bylo velmi důkladně zdůvodněno,“ sdělil serveru Lidovky.cz advokát podniku Jaromír Císař. Soud přiznal firmě odškodnění ve 18 milionů korun, zbytku se musí domoci v civilním řízení.

Kauza zůstává otevřená pro bývalého obchodního šéfa Čepro a ředitele firmy Tukový průmysl Martina Pechana a Aleše Zagoru. V první instanci oba dostali pět let vězení, ale k odvolacímu řízení ze zdravotních důvodů nepřišli. Vrchní soud tak pro ně vyčlenil samostatné řízení, v němž jejich odpovědnost projedná. Zbylé čtyři aktéry podvodu shledal vinnými, jich by se možný nový proces netýkal.

Krejčíř je před českou justicí na útěku skoro 13 let. Zmizel v červnu 2005 při zásahu policie ve své vile v Černošicích, jenž probíhal právě v souvislosti s jeho podvody vůči Čepro. Přes Seychely zamířil do Jihoafrické republiky, kde si dnes odpykává 35letý trest za pokus o vraždu, únos a obchod s drogami. Před dvěma týdny soudy v JAR rozhodly, že ho můžou předat do rukou českých orgánů. „Rozhodnutí není pravomocné, dá se proti němu podat odvolání a finální rozhodnutí bude na ministrovi spravedlnosti JAR,“ upozornil však server Lidovky.cz mluvčí ministerstva Říman.