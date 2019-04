Soud rozhodl o kauze krádeží pohonných hmot v Čepru. Padl i osmiletý trest

ZLÍN Krajský soud ve Zlíně ve čtvrtek uložil pěti lidem za krádeže pohonných hmot ze skladu společnosti Čepro v Loukově na Kroměřížsku nepodmíněné tresty od pěti let a tří měsíců do osmi let a peněžité tresty v celkové výši 5,1 milionu korun. Způsobená škoda přesáhla podle spisu 20 milionů korun, obžalovaní vinu popírali. Hrozilo jim až desetileté vězení. Rozsudek není pravomocný.

Krádeže se podle obžaloby děly v letech 2015 a 2016. Nejvyšší, osmiletý trest, za ně soud uložil tehdejšímu zaměstnanci Čepra Pavlu Pávkovi, který měl podle obžaloby k dispozici důmyslné dálkově ovládané zařízení, jehož prostřednictvím ovlivňoval průtok pohonných hmot ve výdejním zařízení. Vytékalo z něj tak více paliva, než měli zákazníci objednáno a zaplaceno.



Potrestáno bylo pět lidí

Takto podle spisu neoprávněně odebírali pohonné hmoty Marcel Forman a také Blanka, Tomáš a Vladimír Žeravíkovi, kteří údajně upravovali účetnictví své firmy tak, aby přebytky zamaskovali. Forman si ve čtvrtek vyslechl trest sedmi let a dvou měsíců. Tomáše Žeravíka poslal soud do vězení na sedm let, Vladimíra Žeravíka na pět let a 11 měsíců a Blanku Žeravíkovou na pět let a tři měsíce. Pětice musí také podle rozsudku uhradit Čepru způsobenou škodu. Státní zástupkyně Pavlína Nesvadbová navrhovala pro obžalované nepodmíněné tresty od 5,5 roku do osmi let. Obhájci požadovali zproštění obžaloby.



U Pávka se při domovní prohlídce našel harddisk s obsáhlou dokumentací týkající se skladů v Loukově. Šlo mimo jiné o dokumenty o kabelových trasách nebo silnoproudých a slaboproudých rozvodech. Pávek argumentoval tím, že než začal pracovat ve velíně skladů, byl v Čepru zaměstnán jako hasič - elektrikář. Policie u něj objevila i více než 17 milionů korun v hotovosti. Pávek tvrdil, že peníze získal obchodováním na burze. Podle předsedy trestního senátu Radomíra Koudely však pocházejí z trestné činnosti. Z rozsudku vyplývá, že peníze propadnou státu.

Na možné krádeže upozornilo policii Čepro. V roce 2016 byla v Loukově policejní razie. Výdejní lávky, jejichž prostřednictvím se krádeže údajně děly, zničil loni v září výbuch a následný požár. Firma má dnes ve skladech nainstalovanou technologii odlišnou od té původní.