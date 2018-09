Pět let stíhání. Chcete vyšší odškodnění? Neměla jste kauzu nechat promlčet, vzkázal soud

Co řekla aktivistka? Na inkriminované manifestaci v listopadu 2010 Šlégrová řekla mimo jiné toto: „Protože tak jako vy máte dnes tu drzost soudit nás za naše čisté myšlenky, tak my jednou budeme soudit vás za vaše špinavé činy! A můžete si být jistí, že to bude bez nejmenšího slitování."

Před soudem se pak hájila následovně: "Svým politickým projevem v Litvínově jsem využila toho práva, které je mi zaručeno ústavním řádem této země, tedy svoboda slova. Nepropagovala jsem německý nacismus, jak je mi naprosto nesmyslně a účelově kladeno za vinu, nýbrž národní socialismus jako legitimní a uznávaný politický směr."