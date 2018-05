Akta X nekončí kvůli odchodu hlavní herečky. ‚Zabila‘ je klesající sledovanost

LOS ANGELES Dlouhou dobu fanoušci vinili herečku Gillan Andersonovou, představitelku agentky Dany Scullyové, z konce kultovního seriálu Akta X (The X-Files). Podle Andersonové za koncem nestojí její odchod, ale neúměrně klesající sledovanost. Ta mezi 10. a 11. sérií klesla téměř o dvě třetiny. Televize Fox navíc v pondělí konec seriálu definitivně potvrdila.

Gary Newman, generální ředitel televize Fox, oznámil v pondělí novinářům, že plány na pokračování série neexistují a že se s ní do budoucnosti (alespoň zatím) nepočítá. Na sociálních sítích fanoušci z konce vinili právě Andersonovou. Článek na toto téma vydal i web TV Line. Netrvalo to dlouho a Andersonová na Twitteru autorovi článku odepsala: „No, Michaeli, pravda je taková, že seriál skončil poté, co ho opustilo 77% diváků.“

Well Michael, the truth is...after exit of 77% of viewership. https://t.co/WyaHQnR3gt — Gillian Anderson (@GillianA) 14. května 2018

Průměrná sledovanost jedné epizody desáté série (2016) byla 9,5 milionů diváků. U jedenácté (2018) už to bylo jen 3,7 milionů. Šlo o velmi překvapivý pokles. Tím spíše, že fanoušky měla nepochybně motivovat možnost vidět Danu Scullyovou v seriálu naposledy. Herečka Gillian Andersonová svůj odchod oznámila těsně před lednovou premiérou jedenácté série.

Pro kultovní Akta X tak ve finále platí vše, co pro ostatní seriály - odcházející diváci znamenají konečnou. Paranormální seriál Akta X zažil vrchol své popularity v devadesátých letech. Mezi roky 1993 až 2002 vzniklo devět sérií. Seriál se na výsluní vrátil v roce 2016 s desátou sérií. Letošní jedenáctá série je tou poslední. Seriál za celou dobu, kdy se objevoval na obrazovkách, nasbíral 16 cen Emmy a pět Zlatých glóbů a byly podle něj natočené také dva hrané filmy - v roce 1998 a 2008.