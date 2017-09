Nevýznamná organizace, vlivní hosté. Jak hodnotí odborníci Zemanovu účast na galavečeru v New Yorku

PRAHA/NEW YORK Jedna cena, mnoho otázek. Podle odborníků židovská organizace, která prezidentovi Miloši Zemanovi v pondělí předala ocenění Bojovník za svobodu, nemá v New Yorku téměř žádnou váhu. Stejně tak prý nemají váhu ani pobídky prezidenta k přesunu ambasád z Tel Avivu do Jeruzaléma. Podle experta na Blízký východ Břetislava Turečka by neuvážený krok mohl dokonce poškodit vztahy České republiky s dalšími zeměmi v regionu.

Prezident Miloš Zeman v pondělí obdržel v New Yorku ocenění Bojovník za svobodu od americké židovské organizace Gershon Jacobson Jewish Continuity Foundation (GJCF). Cenu získal za dlouhodobou podporu Židů a Izraele.

Podle Tomáše Jelínka, bývalého předsedy Židovské obce v Praze, je ocenění Zemana ukázkou skvělých vztahů mezi Českou republikou a americkou židovskou komunitou. „Náhodou je to letos 110 let, kdy Tomáši G. Masarykovi rovněž v New Yorku sionistické a ortodoxní židovské organizace uspořádaly slavnostní večer, aby ocenily jeho postoje vůči židovské komunitě ve střední Evropě,“ uvedl Jelínek pro Lidovky.cz.

Podle Jelínka je ocenění významné především tím, jaké osobnosti jej dostaly za čtyři roky jejího předávání. Samotná nadace však příliš vlivná není.



„Ta organizace mezi židovskými organizacemi v New Yorku hraje naprosto nulovou roli. Na předávání byl Ronald Lauder, který je předsedou samozvaného Světového židovského kongresu, ale jinak nikdo,“ uvedl pro Lidovky.cz Frank Reiss, který byl ředitelem amerického vládního emigračního programu pro utečence či viceprezidentem Nadace Ronalda Laudera.

Podle Jelínka konzervativní GJCF v současné době posiluje svůj vliv na východním pobřeží USA, což se ukazuje právě na účasti miliardáře Ronalda Laudera, který je zakladatelem Central European Media Enterprises, do níž mimo jiné spadá i TV Nova.



Ambasády v Jeruzalému

Prezident po předání ceny během svého proslovu řekl, že verbální solidarita není dostatečná a že „potřebujeme bezpodmínečnou“ solidaritu s Židy a Izraelem. „Potřebujeme konkrétní akci, a ne pouze slova. A takovou akcí by mohlo být přemístění ambasád demokratických států z Tel Avivu do Jeruzaléma,“ řekl Zeman.



„Je to především velké gesto podpory pro většinu Izraelců, kteří chtějí Jeruzalém za hlavní město. I když asi tou hlavní myšlenkou projevu je pro mne odstranění toho klasického ‚ale‘, když se dnes ve světě mluví o Izraeli a židovských komunitách. Za tím ‚ale‘ se často skrývají předsudky, z nichž se formují protižidovské postoje,“ uvedl v reakci na prezidentův proslov Tomáš Jelínek.

Jedno město, dvě ambasády

Podle experta na Blízký východ Břetislava Turečka byla řeč prezidenta Zemana pouhou ukázkou nekritického postoje hlavy státu k Izraeli. Přesunout ambasádu do Jeruzaléma by totiž znamenalo postavit se za izraelskou okupaci palestinského území. „Tím je mezinárodní společenství svázané,“ vysvětluje Tureček.

Podle Turečka možnost, že by demokratické státy přesunuly své ambasády do Jeruzaléma, existuje, ale byl by nutný mezinárodní konsenzus v tom, která část Jeruzaléma je hlavním městem Izraele a která hlavním městem Palestiny.

„Klidně pak státy mohou mít v Jeruzalémě dvě ambasády,“ dodává Tureček. „Do té doby je to předčasné, to je v tuto chvíli konsensus, ale to ví dozajista i pan prezident.“ Přesunout ambasádu do Jeruzaléma bez předchozí konzultace s okolními státy by podle Turečka bezpochyby znamenalo poškození vztahů s okolními státy.

Prezident Miloš Zeman hovoří na slavnostním večeru amerického židovského fondu Gershon Jacobson Jewish Continuity Foundation (GJCF) v New Yorku.

„Podívejme se například, co říkal prezident Donald Trump v kampani, a co říkal poté, co se setkal s několika blízkovýchodními státníky. Ti mu jednoznačně vysvětlili, jak by dopadla pozice USA na Blízkém východě, kdyby tam chtěli Američané prezentovat neuvážené postoje. Okamžitě by to poškodilo vazby USA se státy na Blízkém východě. Nemluvě o tak bezvýznamné zemi, jako je Česká republika,“ vysvětluje na příkladu Tureček.

Podle Tomáše Jelínka z pražské židovské obce ukáže konkrétní politický přesah ukázat až čas. „Máme před sebou parlamentní a prezidentské volby. Očekával bych, že během příštích měsíců přijde asi jen vlna diplomatických stížností,“ dodal Jelínek.



Pokud to doporučí diplomaté

Na Zemanovo vystoupení v New Yorku reagovali i politici. „Pokud by s takovou myšlenkou přišlo ministerstvo zahraničí, rád takový přesun podpořím,“ sdělil médiím šéf české diplomacie a místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek Zemanova slova ale nekomentoval.



Podle předsedy TOP09 Miroslava Kalouska věděl prezident Zeman velmi dobře, komu projev pronáší. „A on rád říká to, co lidé chtějí slyšet,“ uvedl Kalousek pro ČTK. Sám by však myšlenku ambasády v Izraeli podpořil, pokud by se diplomaté shodli, že jde o krok, který prospěje mírové dohodě.

Naprostá většina států má kvůli nevyjasněnému statusu Jeruzaléma svá velvyslanectví v Tel Avivu. Před založením Izraele v roce 1947 se počítalo s tím, že Jeruzalém bude samostatnou správní jednotkou pod mezinárodní jurisdikcí. V první izraelské válce s Araby roku 1948 bylo město rozděleno na západní část kontrolovanou Izraelem a východní kontrolovanou Jordánskem.

Izrael za války v roce 1967 východní část dobyl, Jeruzalém pak v rozporu s mezinárodním právem sjednotil a označil za své nedělitelné hlavní město. Tento krok ale mezinárodní společenství neuznává. Palestinci stále počítají s tím, že se východní Jeruzalém stane hlavním městem jejich budoucího státu.