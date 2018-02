Ambasády v Moskvě dostaly obálky s bílým práškem. České velvyslanectví zažilo evakuaci

MOSKVA/PRAHA Několik zahraničních ambasád v Moskvě prý obdrželo obálky s neznámým bílým práškem. Ve středu to oznámila agentura Interfax s odvoláním na informované zdroje. Jde údajně nejméně o tři velvyslanectví zemí z Evropy a Blízkého východu. Mluvčí českého ministerstva zahraničí později potvrdila, že zásilka s podezřelým obsahem přišla na české velvyslanectví. Analýza prášku ale neprokázala, že by byl nebezpečný.

Do objektů ambasád se dostavili pracovníci bezpečnostních služeb, kteří se rozhodovali, zda budou budovy evakuovat, uvedl Interfax bez dalších podrobností.

Ruská oficiální místa zatím informaci nepotvrdila. Obálka s podezřelým práškem přišla i na české velvyslanectví, sdělila mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová.

Část ambasády byla kvůli zásilce na několik hodin evakuována a pracovníci, kteří přišli s obálkou do styku, byli přechodně izolováni. Analýza prášku podle Lagronové ukázala, že nešlo o nebezpečnou látku. Případ bude zřejmě dál vyšetřovat ruská policie, dodala mluvčí.

Podle České televize (ČT) se v poledne měla na české ambasádě konat konat recepce při příležitosti 25 let od vzniku samostatné České republiky. „Zhruba hodinu před začátkem všichni účastníci obdrželi buď maily, smsky, nebo telefonáty od pracovníků velvyslanectví, že z technických příčin je akce odvolána,“ uvedla ČT.

V pondělí byla v New Yorku snacha prezidenta Donalda Trumpa převezena do nemocnice, když přišla do kontaktu s neznámým bílým práškem. Policie později oznámila, že látka nebyla nebezpečná. Den poté byla podezřelá zásilka zaslána do kanceláře v britském parlamentu v Londýně. V obálce byl bílý prášek, který rovněž nebyl nebezpečný.