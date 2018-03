ANO bude nyní jednat o vládní spolupráci exkluzivně s ČSSD. Kabinet by měl mít podporu komunistů

PRAHA Hnutí ANO bude v nadcházejících týdnech vyjednávat o vládní spolupráci exkluzivně s ČSSD. Cílem je vytvořit menšinovou koaliční vládu, která by se opírala ve Sněmovně o podporu KSČM. Novinářům to ve čtvrtek řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Rozhovory s ČSSD by měly trvat do 10. dubna.

Babiš předpokládá, že už na sjezdu ČSSD, který se koná 7. dubna, budou moct vyjednávači sociálních demokratů předložit návrh dohody o účasti ve vládě a o programu. Předseda ANO předpokládá, že sjezd ČSSD zaujme k věci nějaké stanovisko, poté se bude čekat na výsledek vnitrostranického referenda sociálních demokratů.