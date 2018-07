ANO chce v Praze měnit volebního lídra. Nachera by mohl nahradit podnikatel Stuchlík

PRAHA Před komunálními volbami jako by hnutí ANO vždy rádo zavzpomínalo na dětství a z nostalgie hrálo škatulata, škatulata, hejbejte se. Do voleb zbývají tři měsíce a hnutí v pondělí bude rozhodovat, zda vyměnit lídra na pražské kandidátce – v případě úspěchu možného budoucího primátora. Namísto Patrika Nachera by ji nově mohl vést Petr Stuchlík, ředitel finančně poradenské společnosti Fincentrum.

Právě na Prahu budou v říjnu všechny strany upírat zrak především, svým rozpočtem se totiž hlavní město vyrovná silovému ministerstvu.



Současného pražského zastupitele Nachera už v dubnu zvolili lídrem pro Prahu členové hnutí a­ následně jej potvrdil krajský výbor. V ANO ale může do konečné podoby kandidátek zasahovat celostátní výbor, a to v podstatě libovolně. Může kandidáty vyškrtnout, změnit jejich pořadí nebo je i doplnit. A právě to poslední se chystá dnes udělat – na pozici jedničky navrhne Stuchlíka.

„Už na začátku jsem říkal, že lídr je v zásadě v nepřátelském prostředí, stojí proti němu konkurence a když obhajuje vítězství, je to o to těžší,“ řekl LN Patrik Nacher. „K tomu, aby lídr uspěl, musí mít silnou pozici, k čemuž je potřeba podpora zespoda, musí se koordinovat se současnou primátorkou a musí mít podporu také shora. Tím, že má hnutí podle stanov právo dělat takovéhle změny, to můžu jen akceptovat a vzít to v tuto chvíli na vědomí,“ dodal Nacher.