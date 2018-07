ANO navrhlo novou kandidátku v Praze. Lídrem bude Stuchlík, Nacher obsadí druhé místo

PRAHA Zástupci pražského ANO se v pondělí s premiérem a předsedou hnutí Andrejem Babišem shodli na tom, že v čele pražské kandidátky do podzimních komunálních voleb vymění Patrika Nachera za podnikatele Petra Stuchlíka. Nacher bude na druhém místě a na třetím bývalý ministr financí Ivan Pilný. Výkonný výbor ANO bude novou kandidátku potvrzovat korespondenčně. Novinářům to po dnešním jednání řekl Nacher, který nové čelo kandidátky považuje za silné trio.

Nacher jako lídr vyšel z vnitrostranického referenda, respektuje však to, že podle stanov hnutí je výměna možná. „Stejně tak, jako jsem byl implementován před čtyřmi lety já, tak může dojít i k těmto změnám. Mám pocit, že když to bude trio Stuchlík, Nacher, Pilný, tak je to celkem silné trio,“ uvedl. Dodal, že každý z trojice je jinak zaměřený a je pestrá i věkově. Své dva kolegy v čele kandidátky považuje za silné manažery. „Přijde mi, že máme tímhle způsobem šanci obhájit to vítězství,“ doplnil.

Patrik Nacher (ANO).

V pondělí měl původně k otázce pražské kandidátky zasedat celorepublikový výkonný výbor, nakonec se však nesešel. Údajně kvůli tomu, že se řada jeho členů vydala na dovolenou. Výsledek pondělní schůzky tak bude vedení hnutí schvalovat per rollam, tedy na dálku. Mají na to tři dny, poté se nová kandidátka podle Nachera zveřejní.



Stuchlík minulý týden uvedl, že bude rád, když bude moci svými manažerskými a životními zkušenostmi přispět k rozvoji metropole. Praha podle něj potřebuje do čela zkušeného manažera. Podnikatel založil a vybudoval společnost Fincentrum, která se zabývá finančním poradenstvím. Firma loni zvýšila tržby v ČR meziročně o desetinu na 1,21 miliardy korun.

Komplikace při výběru kandidáta na primátora mělo ANO v Praze i před posledními komunálními volbami v roce 2014. Kandidátku v Praze měl původně vést bývalý primátor Jan Kasl, další variantou byla podnikatelka Martina Schopperová. Nakonec byla jedničkou Adriana Krnáčová, která se po vítězství ve volbách ujala místa primátorky. Letos kandidovat nebude.