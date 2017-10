Jak „dobrá“ byla architektura své doby vždy prověří až čas

TŘEBOŇ (Jihočeský kraj) Třeboň je město s cennými historickými budovami. Právě ve městech tohoto typu, se architektura skloňuje velmi často, jen v jiných souvislostech. Pokud má kdokoli - obce, soukromí majitelé, církve - své majetky pod dohledem památkářů, ví, jaké je hledání kompromisu. Když se to podaří, dá architektura památkového objektu prostor potřebám současného života.

Zkušenost máme celkem čerstvou v případě rekonstrukce cenného Domu Štěpánka Netolického. Jeho obnova dokázala přivést návštěvníky nejen do nové rybníkářské expozice, za sezónními výstavami, na workshopy, přednášky, besedy a podobně, ale měla vliv na celkové oživení centra. Mimo něj se totiž před osmi lety na předměstí přestěhoval městský úřad a s ním i další instituce a obchody. Úřad tehdy vznikl rekonstrukcí bývalých tereziánských kasáren. Pro personál i klienty byly vybudovány dostupné a příjemné prostory. Jenže život ve středu města to ovlivnilo významně.

I to jsou dopady architektonických počinů. Mohou dát vyniknout určitému místu, nebo jej zatratit. Po investici do jednoho z nejstarších domů v Třeboni jsme se rozhodli prodanou budovu radnice znovu získat do majetku města. Celé roky chátrala a na její stav upozorňovali místní i turisté. Kolemjdoucí nerozlišuje, komu dům patří. Vidí malebné náměstí a v jeho části prázdný, oprýskaný dům. Dnes je to kulturní památka a s tím se muselo v projektu počítat. Zvenku dům zůstane vzhledově stejný, vnitřní dispozice bude upravena pro potřeby základní umělecké školy, která se sem přestěhuje zhruba za rok.

Zvykli jsme si spolupracovat s architekty, kteří mají zkušenost a cit. V případě velkého projektu, jakým je revitalizace vstupních a příjezdových prostor Lázní Aurora, kdy se řeší jak exteriér, tak interiér, jsme se rozhodli pro architektonickou soutěž. Je to záruka odborného pohledu. Soutěž přinesla inspirující návrhy i odhodlaná řešení. Rekonstrukcí ubytovací kapacity prošel lázeňský dům Aurora před pěti lety. Celý areál byl zprovozněn v roce 1975 a nejen na svou dobu byl velmi moderní a progresivní. Ačkoli hlavní ubytovací část může na někoho působit jako panelák, má dnes úroveň čtyřhvězdičkového hotelu. Glanc mu dal prosklený evakuační výtah, který klientům slouží především jako vyhlídkový, ukazující nádherné panorama lázeňského parku, rybníka Svět, krajiny Třeboňska až k Novohradským horám.

Dobrá řešení bývají ta chytrá. V architektuře to platí dvojnásob. Musí se to líbit a musí to fungovat. V současné době se připravuje projekt pro další lázeňský dům v Třeboni - Bertiny lázně. Tento areál takřka přiléhá k historickému centru města. A připomínky památkářů jsou značné. Týkají se i pohledových úhlů z několika směrů. Kompromis je v tomto případě o sladění funkčnosti budovy a estetických požadavků. Ty se s časem také mění. Vidíme to na některých případech, kdy to, co se po sametové revoluci pokládalo za nepovedenou vizitku socialistické architektury, tu a tam získává na hodnotě. Zatím vyjma socialistických „obchoďáků“, které z historické zástavby některých měst asi jen tak nezmizí. Jak „dobrá“ byla architektura své doby vždy prověří až čas.