Chtěli ilustrovat situaci v Sýrii. Rusové ve zprávě použili záběry z české počítačové hry

MOSKVA Účelové zkreslování situace, nebo pouze smolná chyba? Ruská státní televize Pervyj Kanal o víkendu ilustrovala zpravodajství týkající se vojenské situace v Sýrii záběry z české počítačové hry ArmA 3. Později uvedla, že šlo o chybu. Nestalo se tak ale poprvé.

Pozorní diváci zpravodajského pořadu Vokresnoje Vremja, vysílaného každou neděli na ruské státní televizi Pervyj Kanal, si mohli minulý týden v jedné z reportáží povšimnout, že záběr z hledáčku zbraně na napadený kamion ve skutečnosti pochází z vojenské počítačové hry ArmA 3.

Podle britského serveru BBC News, jenž o události informoval, byla nedělní reportáž oslavou těch, kteří slouží v ruských ozbrojených silách. Jejím záměrem bylo připomenout Den ochránců vlasti, národní svátek velebící ty, „kteří si cení služby a cti nad vlastními životy“.

Jedním z takových byl také Roman Filipov, pilot bitevního letounu Su-25, jenž byl zabit na začátku února během akce v Sýrii. Právě v průběhu příspěvku ukazujícího jeho letadlo v akci, se v televizi objevil zmíněná scéna z české hry.

Toho si rychle všimli uživatelé sociální sítě Pikabu, diskuzního fóra, na nějž lidé přidávají obsah a posléze jej hodnotí pomocí hlasování. Na Pikabu byl záběr zveřejněn společně s otázkou, zdali byl v reportáži umístěný záměrně, či omylem.

Ruská televize: omylem vytaženo z archivu

Jeden z diskutujících například přišel s domněnkou, že se jednalo o skryté znamení videoeditora televize. Další se zase ptal, jestli to náhodou není vzkaz věnovaný fanouškům této hry. Vzápětí ale dodal, že během reportáže na tak citlivé téma by šlo o její „znesvěcení“.

Podle Nikolaje Čumakova, jednoho z blogerů, to byla jen ukázka klesajících standardů ruské televize. „Program je zaměřen na starší diváky mezi 40 až 50 lety. Ti zcela jistě nehrají Armu, a tak nerozeznají rozdíl,“ napsal Čumakov podle serveru BBC News.



Později se ukázalo, že scéna ze hry byla do reportáže vložena náhodou. Prvyj Kanal argumentoval tím, že jeho použití bylo chybou vedoucího videoeditorů, který jej omylem vytáhl z archivu. Do něj si prý našel cestu z dřívějšího příběhu o počítačových hrách, citovala vyjádření televize rozhlasová stanice Govorit Moskva.

Není to ovšem poprvé, co ruská média zařadila záběry z her do reportáží, aby s jejich pomocí dokreslila skutečnou událost.



“Je těžké tomu uvěřit, ale stalo se to znovu. Myslím, že už je to tak popáté nebo pošesté. Možná bychom se měli ujistit, že do budoucna do hry přidáme vodoznak?“ komentoval Marek Španěl, ředitel společnosti Bohemia Interactive Studio, pod níž ArmA 3 vznikla.



V listopadu loňského roku zase zveřejnilo ruské ministerstvo obrany „nevyvratitelný důkaz“ o tom, že USA napomáhaly takzvanému Islámskému státu. Jako součást tohoto „důkazu“ posloužil mimo jiné i obrázek z mobilní hry AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron.

Hra, kvůli níž měli problémy Češi

Vojenský simulátor ArmA 3 vyšel v září 2013. Děj této hry se odehrává kolem roku 2035 během fiktivní operace Magnitude, kde proti sobě bojují síly NATO a Íránu. Podle vývojářů ji v současné době hraje více než půl milionů hráčů.

Screenshot ze hry ArmA 3.

ArmA 3 se v minulosti objevila v médiích také v souvislosti se zatčením dvou Čechů na řeckém ostrově Limnos v září 2012. Vývojáři Martin Pezlar a Ivan Buchta, tou dobou zaměstnanci firmy Bohemia Interactive Studio, byli před dokončením hry zadrženi v citlivé oblasti u hranice s Tureckem kvůli focení tamních vojenských objektů. Ve vazbě strávili čtyři měsíce.



Řecká policie tehdy uváděla, že Češi na Limnosu pořizovali záběry pro novou hru. Oba muži po celou dobu tvrdili, že na místě trávili dovolenou a fotografovali jako turisté. Řecký soud jim v květnu 2017 uložil za špionáž podmínečný trest dvou a půl roku vězení s odkladem na tři roky.