Babiš by měl jednat s Hamáčkem, soud rozhodne o vazbě pro nizozemské rváče

PRAHA Andrej Babiš (ANO) byl se měl potkat s Janem Hamáčkem (ČSSD). A k řešení toho budou mít dost, protože obě strany mají úplně odlišný pohled na to, zda by měl nepravomocně odsouzený člen vlády odstoupit, či nikoli. Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodne, jestli pošle do vazby dvojici nizozemských výtržníků.

Po středečním jednání místopředsedů o vládní koalici by se měli ve čtvrtek sejít předsedové stran, tedy Andrej Babiš (ANO) a Jan Hamáček (ČSSD). Zatímco na programu se strany údajně shodnou, výrazně je rozděluje postoj k Babišově trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo.

Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek před schůzkou odmítl, že by ANO do koaliční smlouvy bylo ochotné začlenit podmínku, aby prvoinstančně odsouzený politik musel odejít z vlády. Místopředseda ČSSD Jiří Zimola uvedl, že sociální demokraté na podmínce nadále trvají. „Záležitost ohledně toho problému, který je pro sociální demokracii problémem zásadním, setrvává,“ prohlásil Zimola. Sociální demokraté chtějí podmínku v koaliční smlouvě kvůli trestnímu stíhání premiéra v demisi Babiše v případu Čapího hnízda. „Pro nás to není téma k diskusi,“ zopakoval několikrát na dotazy novinářů Faltýnek.

ČSSD také chce do koaliční smlouvy s hnutím ANO začlenit podmínku, že po demisi všech pěti ministrů sociální demokracie by musel do týdne rezignovat také premiér spolu se zbytkem kabinetu.



Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodne o vazbě pro dvojici Nizozemců, kteří měli surově zmlátit a těžce poranit číšníka. Státní zástupci podali návrhy na potrestání tří Nizozemců podezřelých z výtržnictví po sobotním napadení číšníka v centru Prahy. Pro dva hlavní útočníky, kteří čelí obvinění z těžkého ublížení na zdraví, navrhli vazbu. O všech návrzích bude ve čtvrtek rozhodovat soud.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka se dožívá 75 let. Po tomto termínu musí podle kanonického práva podat demisi do rukou papeže.

Od 9.00 bude jednat pražské zastupitelstvo. Na programu je další postup ohledně Libeňského mostu, zakázka na rekonstrukci Václavského náměstí, připojení Divadla Komedie pod městská divadla nebo petice proti zástavbě u hotelu Intercontinental a omezení kol v centru. Čtvrtek je totiž první termín, kdy může vstoupit v platnost omezení jízdy na kole ve vybraných pěších zónách v centru Prahy. Reálná platnost bude záviset na osazení dopravním značením, které se teprve připravuje.

V Arménii mají pokračovat politické konzultace, jejichž cílem je vyřešit krizi vyvolanou protivládními protesty. Jedná se o možnosti předčasných voleb.



Večer se konají úvodní semifinálové utkání fotbalové Evropské ligy: Olympique Marseille - Salcburk, Arsenal - Atlético Madrid (ČT 2, 21:05).