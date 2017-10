Babiš se opřel do Kellnera. Jeho O2 pak přes SMS propagovalo knihu proti předsedovi ANO

PRAHA Společnost O2 se dostala do podezření, jestli se nesnaží ovlivnit výsledek voleb. Vybrané skupině svých zákazníků totiž ve středu rozeslala SMS s následujícím textem: „Už jste měli šanci přečíst si novou knihu Boss Babiš? O2 Active ano. A z knihy nás mrazí ještě dlouho po dočtení poslední stránky.“

Ke zprávě byl připojen odkaz na článek o nové publikaci investigativního novináře Jaroslava Kmenty. Ten v ní popisuje zákulisí podnikání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, stejně jako jeho život a vliv na vrcholové politiky.



„Volby do Poslanecké sněmovny jsou už za pár dní. A Andrej Babiš je spolu s hnutím ANO nejspíš vyhraje. I proto je dobré vědět, komu (a proč) udělí hned poté Miloš Zeman mandát sestavit novou vládu. A za to patří Jaroslavovi Kmentovi obrovské dík,“ zní závěr článku o nejnovější knize.

Je to kampaň?

Někteří příjemci SMS nasdíleli a na sociálních sítích se objevily spekulace, jestli se mobilní společnost rozesláním zprávy nezapojila do předvolební kampaně. Letos začala platit mnohem přísnější pravidla volebního boje. Kdokoli vede kampaň pro nebo proti některé ze stran, musí být registrován u speciálního dohledového úřadu. Propagace knihy, jejíž vyznění je k Babišovi silně kritické, by tedy mohla být považována za svého druhu antikampaň. SMS přitom nebyla označena tak, jak to předepisuje zákon o volbách, podle něhož musí mít každá volební reklama jednoznačně identifikovaného objednatele i zadavatele.

Společnost O2 se ale hájí, že zapojení do kampaně nezamýšlela. „Rozesílka reklamy se řešila ve standardním režimu, jako u jiných knih, které v rámci O2 Active promujeme tímto způsobem. V nabídce máme i řadu dalších knih od stejného autora, stejně jako tisíce jiných,“ uvedl na dotaz LN manažer externí komunikace O2 Hany Farghali.

Kolika zákazníkům společnost esemesku poslala, nechtěl prozradit. Stejně tak ani přesnou metodiku, kterou použila k výběru příjemců. „Obchodní sdělení šlo především na zákazníky, kteří v posledních třech měsících použili e shop O2 Active nebo se o jeho obsah aktivně zajímali,“ doplnil.



Text o knize je na serveru o2active.cz doplněn tlačítkem, které umožňuje Kmentovu knihu koupit v elektronické podobě. To by nasvědčovalo tomu, že SMS i článek na blogu jsou hlavně snahou přilákat případné zájemce o zakoupení publikace. Je ale možné, že i tak si na O2 posvítí nově zřízený Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Brněnská instituce dohlíží na kampaně a nedávno si došlápla na autory jiné knihy o Babišovi, nazvané Žlutý baron. Úřadu vadilo, že novináři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá propagují knihu o jednom z kandidátů v době před volbami, čímž podle něj do kampaně zasahují. Ve správním řízení jim hrozí pokuta až 100 000 korun. Podle dostupných informací řízení dosud neskončilo.

Kellner vs. Babiš

Rozeslání SMS s reklamou na knihu o Babišovi má ale ještě jeden rozměr. Šéf hnutí ANO se totiž v nedávném rozhovoru pro časopis Forbes opřel do Petra Kellnera. Druhý nejbohatší Čech tomu prvnímu vyčetl, že svou nadaci a z ní placenou školu založil, jen aby v ní vychovával budoucí zaměstnance své společnosti PPF.

Kellner je majitelem O2, proto se na sociálních sítích vyrojily úvahy o tom, jestli je „mrazivá“ esemeska pokusem o odvetu za kritická slova a nakolik je součástí nějaké širší války miliardářů.



„Rozeslání zprávy nemělo politický podtext,“ tvrdí však opakovaně Farghali.