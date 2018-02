Babiš: Vzkaz pana Chovance nebyl seriózní. To mi ukazuje svaly?

PRAHA Když vedení ANO před druhým kolem prezidentské volby výslovně podpořilo Miloše Zemana, v části hnutí to vyvolalo otřes. Ne všem se zamlouvá, jak Zeman funkci vykonává. Na ANO se nyní žene ještě větší zemětřesení. Někteří ministři se nechtějí smířit s účastí ve vládě, která by svou důvěru odvíjela od SPD Tomia Okamury. „Vím o dvou, kteří s tím mají zásadní problém,“ sdělil mimo jiné premiér v demisi Andrej Babiš pro LN. Kompletní rozhovor vám nyní přinášíme.

LN: Nemrzelo vás po volbách, že nestojíte na Zemanově pódiu s Milanem Chovancem, Martinem Nejedlým a dalšími?

Ne, co bych tam dělal?

LN: Znovuzvolený prezident tam měl své spojence.

Nemyslím si, že to organizoval pan prezident. Takové věci nedělá. Gratuloval jsem mu telefonicky. Jeho oslava vítězství nebyla na pozvání. Přišel tam, kdo potřeboval.

LN: Proč tam podle vás přišel šéf ČEZ Daniel Beneš?

Asi aby ukázal, jak dobré má kontakty.

LN: Byla to z jeho strany demonstrace síly, aby vám ukázal, že ho jen tak neodvoláte?

Podle mě to přeceňujete. Nemyslím si, že se prezident nechává ovlivnit těmito lidmi. Vůči ČEZ jsem byl kritický, takže mě jeho účast ani nepřekvapila.

LN: Při pohledu na Zemanovo vítězné pódium nejednoho pozorovatele napadlo, že to bude hradní skupina, která ponese reálný vliv. Nebudete teď jejich loutkou?

To určitě ne. (smích) Nejsem ničí loutka, maximálně loutka mých dětí nebo manželky.

LN: Když teď přijde Zeman s návrhem, abyste do vlády vzal jeho spojence, co uděláte?

Hrad po mně nikoho nechce. Pro mě je Hradem pan prezident a ten mi nerozkazuje, koho mám dát do vlády.

LN: Ani jeho kancléř Vratislav Mynář a poradce Martin Nejedlý, kteří vás už před volbami vyhledali a zajeli za vámi?

Ano, stalo se jednou, že pan Mynář chtěl schůzku.

LN: Jaké to je, když prezident místo sebe vyšle posly?

Nebylo to tak, že by je za mnou vyslal pan prezident. Pan Mynář chtěl schůzku, tak jsem mu vyhověl. Vyslechl jsem je, ale o ničem jsme nejednali. To je vše.

LN: Nelitujete, že hnutí ANO podpořilo Zemana, který nyní bude diktovat pravidla hry?

Nemyslím si, že prezident bude diktovat hru. Slíbil, že mi dá druhý pokus. Věřím, že přístup ke mně nezmění.

LN: Představte si, že Hradu nevyhovíte v nějakém personálním přání. Prezident si vezme do ruky zprávu OLAF a řekne vám: „Milý Andreji, zrovna si čtu ve zprávě OLAF, která zmiňuje docela silná podezření.“ Co mu pak na to řeknete?

Prosím vás, dejte mi pokoj s OLAF. Moje bývalá firma k tomu napsala dopis a stanovisko šéfovi tohoto úřadu, stěžujeme si u evropského ombudsmana a jedna ze stíhaných osob podala žalobu k Evropskému soudnímu dvoru. Tak si to přečtěte.

LN: Důležité především je, že tu v České republice běží trestní řízení, které se případem zabývá.

Jednotlivé orgány od sebe opisovaly, OLAF citoval z auditu udavače, který podal anonym a celou aféru spustil – a v Bruselu lobboval proti mně.

LN: I když někdo podá anonymní trestní oznámení, neznamená to přece, že takový člověk koná špatně – to je občanská povinnost, pokud má podezření.

Daný člověk (míněn Lukáš Wagenknecht, kterého si Babiš přivedl jako náměstka pro audit a který dříve působil v interním auditu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy – pozn. red.) pracoval v ROP Střední Čechy, když se dotace přidělovala. Když jsem mu poděkoval na ministerstvu za spolupráci, začal mě permanentně udávat. Dneska pracuje pro vaši kolegyni novinářku, která asi celý život stráví v nenávisti vůči mně.

LN: Zpátky k prezidentovi. Po volbách jste řekl, že v příštích volbách ANO postaví svého kandidáta. Proč jste tak neučinili už ve volbě nynější?

Protože jsme žádného kandidáta neměli.

LN: Jak víte, že za pět let ho budete mít?

Pan prezident neměl za stávající politické situace soupeře.

LN: Ministr zahraničí Martin Stropnický se ale netvářil, že by mu myšlenka kandidatury na Hrad byla cizí.

Mně to nikdy neřekl. Jemným signálům nerozumím. Tak mi měl říct jasně, že chce kandidovat, odmaká to v terénu s kontaktní kampaní a požádá o podporu.

LN: Nebylo to celé spíše ze strachu, abyste nepřišel o de facto svého jediného spojence – prezidenta Zemana?

Prezidentský post nebyl funkcí, o kterou jsme usilovali. Naším primárním cílem byla a je vláda. Chceme lidem ukázat, že vláda může fungovat v jejich prospěch.

LN: Proč je tedy příště cíl prezidentská volba?

Znovu říkám: nikoho jsme nenašli a stavět kandidáta proti Zemanovi bylo nesmyslné. Kdybychom měli prezidentského kandidáta, budete nám za to všichni nadávat – všichni by řvali, že Babiš chce ovládnout všecko. Už vidím ty spekulace, že Babiš chtěl Stropnického za prezidenta, aby mu dal milost. Vy novináři jste vždycky negativní a stále něco hledáte.

LN: A co tedy za těch pět let? Naznačujete, že to zkusíte vy sám?

Ne, to ne. Pro mě by to nebylo. Mě baví premiér, hlavně v zahraniční politice. V Davosu nereprezentoval Českou republiku na úrovni premiéra nikdo už 17 let. Během pár týdnů jsem mluvil s více zahraničními politiky než můj předchůdce za celý život. Hlavně s těmi politiky mluvím a jednám, stejně jako teď v Bruselu. Snažím se navázat neformální vztahy.

LN: Měly by se podle vás upravit pravomoci prezidenta?

Nemyslím si. Podle mě jsou akorát, nemáme přece prezidentský systém.

LN: Otázkou je, proč pak máme přímou volbu.

Je dobře, že máme přímou demokracii. Je to lepší, než když si poslanci a senátoři dávají úplatek. Vzpomeňte si na rozhovor v roce 2008 mezi kmotry. Lidi při jejich volbě nikdo nezkorumpuje. Účast 66 procent byla super.

LN: Lidé pak mohou cítit frustraci, protože od prezidenta čekají, co jim nemůže splnit.

Prezident je a vždycky byl největší symbol, už od dob Masaryka. Proto prezidenta volilo víc lidí než poslance. Špatné je, že je společnost tak rozdělená.

LN: Nemůže za to právě přímá volba?

To se stalo už ve sněmovních volbách, kde se hlasovalo proti hnutí ANO. Ne, já si stejně myslím, že je objektivnější a dobře, že lidi mohou volit prezidenta. Je to lepší, než když to mělo v ruce 281 poslanců a senátorů. Pro lidi je důležité mít pocit, že měli šanci svým hlasem něco rozhodnout – a ne že to za ně udělají nějací lobbisté a korupčníci. Přijde mi, že přímá volba prezidenta posílila naši demokracii.

LN: Předseda KSČM Vojtěch Filip zmínil, že s některými programovými body je třeba počkat na ČSSD, neboť ústavní změny se dají dělat minimálně se 120 poslanci. O jaké změny ústavy jde?

Za nás tam je jednokolová volba do Senátu. Dále přímá volba starostů a zákon o referendu.

LN: Pro tyto ústavní změny by podle vás mohly hlasovat ANO, ČSSD, KSČM a SPD?

To se rozhodne až ve sněmovně. O referendu mluvili i Piráti.

LN: Budou otázky, o kterých referendum nebude možné uspořádat? Především ty týkající se členství v EU a NATO?

Určitě, chtěli bychom zavést podstatně větší kvorum na účast a měly by být otázky, o kterých by se nemělo hlasovat. O EU by se hlasovat nemělo. My ale ještě nejsme tak daleko, abychom to takhle ladili. Zatím jsme si jen řekli, že obecně zákon o referendu se ve vícero zemích Evropy používá a není důvod jej nepřijmout.

LN: Naznačil vám některý z evropských politiků, že by se jim nelíbilo, kdyby se do vlády vrátili po třiceti letech komunisté?

Nevrátí se do vlády. Nebudou ve vládě.

LN: I tím, že byste o KSČM svoji vládu opřel, byste ji do jisté míry legitimizoval. Strana by se dostala k vlivu, měla by záruky, že si prosadí část programu.

Ale vy jste je tady po revoluci legitimizovali. Kdo spolupracoval první s komunisty? Václav Havel, díky nim se stal prezidentem. Kdo druhý? Václav Klaus, taky se díky nim stal prezidentem. A Paroubek a Kalousek. Všichni a pořád. Buď jste je měli hned zrušit, nebo teď nemůžete říkat, že ti lidi, kteří je volili, jsou méněcenní. Strana nebyla zrušena, a pokud vím, je demokratická.

LN: Je v tom pořád tabu, které nikdo nepřekročil – spolupracovat s KSČM na vládní úrovni.

Kalousek to překročil.

LN: Nepřekročil. Jednal, ale spolupráce se nedohodla. Nikdy na to nedošlo. Opravdu v tomto ohledu chcete být první?

Já stále čekám, že tradiční demokratické strany změní názor.

LN: Ty už říkaly, jaké mají podmínky. Lidovci nyní zopakovali svou nabídku, že by mohla vzniknout koalice ANO, ČSSD a KDU a že ve vládě nebude předseda žádné z těchto stran.

To říkají proto, že nechtějí, aby byl ve vládě Babiš. Proč nám to říkají, proč nám mluví do hnutí? Já taky neříkám, že Bělobrádek i Chovanec už měli dávno odstoupit, protože totálně projeli volby.

LN: Říkáte to, často.

Říkám to jen jako příklad a nikoli sám od sebe. Reaguji na to, že nám do toho mluví.

LN: Sám od sebe jste řekl, že s Milanem Chovancem si do vlády nesednete.

Určitě ne.

LN: Proč pak oni nemohou říci, že nechtějí jít s vámi?

Já to říkám teď a říkal jsem to i v minulosti, protože s ním mám zkušenost z vlády.

LN: Tímto sdělením vysíláte signál do strany, která má těsně před volebním sjezdem.

Pokud vím, pan Chovanec po volbách řekl, že jde do opozice, pan Bělobrádek taky, teď se to změnilo.

LN: Jsme už ve druhém pokusu o sestavení vlády, situace se změnila.

Dobře, já to nechám na nich, jen říkám, že snaha oddělit Babiše od hnutí ANO nefunguje. Dívám se, že nepochopili, že Antibabiš nefunguje. Dělali to před volbami, dělají to po nich, udělal to pan Drahoš a stále to nefunguje. Proč to dělají? Já to nechápu.

LN: Vy si neumíte představit, že by pro ně bylo principiální, že nechtějí být ve vládě s trestně stíhaným člověkem?

Je to účelové trestní stíhání.

LN: Kterou z variant, jež jsou myslitelné v rámci sehnání důvěry pro vládu, byste upřednostňoval? A neříkejte většinový volební systém, ten nemáme.

Ale to je velká škoda, velká chyba Václava Havla. Kolébka demokracie Amerika to má. Tady byla čtyři roky koaliční vláda…

LN: Která byla úspěšná.

Byla tak úspěšná, že mě z ní nakonec premiér vyhodil, protože ČSSD vůbec nepochopila, že s Babišem bude úspěšná.

LN: Koho preferujete jako partnera pro získání důvěry?

To je jedno, co já preferuju, potřebujeme stabilní vládu na čtyři roky a dostat šanci ukázat lidem jiný styl vládnutí.

LN: Není to jedno, něco to o vás vypovídá.

Dobře víte, že preferuju menšinovou vládu. Není v ní žádný resortismus, nikdo se nehádá, nikdo netweetuje během jednání vlády, nikdo se nepředhání, aby jako první řekl, že něco schválil, nikdo nechodí z vlády rychle mezi novináře, aby to prodal první.

LN: Ministryně obrany Karla Šlechtová s exministrem obrany a ministrem zahraničí Martinem Stropnickým se přou poměrně intenzivně.

To je výjimka.

LN: Ministr průmyslu Tomáš Hüner oznámil, že podepíše dodatek k memorandu o lithiu, vy mu to pak zarazíte.

Já jsem předseda vlády a mám za ni odpovědnost. A já jsem mu dal úkol, že má předložit na vládu právní analýzu, a on ho nesplnil. Respektive ho splnil až po zbytečném mediálním prohlášení.

LN: Vy jste mu dal úkol?

Ano, úkol. Budete říkat, že vláda rozhoduje ve sboru, ale já to řídím jako rodinnou firmu a já jsem hlava té rodiny. Sněmovna nás zavázala, co máme dělat, a on nesplnil zadání.

LN: Vzdálili jsme se od toho, že vaši ministři se také hádají.

Já se nehádám. Jsem předseda vlády a dělám věci, které nikdo předtím nedělal. Stranický premiér vždy kryl svoje straníky, i když dělali negativní věci. Já to nedělám, jsem objektivní a měřím každému stejným metrem.

LN: Pořád jste neřekl, o čí důvěru se chce ANO opřít.

Nejlepší by bylo, kdyby nás v parlamentu tolerovali všichni, oni by diskutovali a my odmakali programové prohlášení vlády.

LN: Vzešli jste z voleb a jste politická vláda, nemůžete očekávat, že si budou ostatní vyzobávat z programů, co by vám dali ke splnění úkolu.

Ale to je velká škoda, my bychom jim ten program rádi plnili.

LN: K čemu by pak ty ostatní politické strany byly?

Ony si ve sněmovně vystačí samy.

LN: To vy byste si zjevně vystačil sám.

Já budu rád zaměstnanec sněmovny, státní úředník, který splní program, jaký je potřeba pro lidi.

LN: Dobře, to byla utopie, pojďme k praxi. ČSSD a KSČM, nebo KSČM a SPD?

My jednáme s KSČM o toleranci a programu. Dohodnuto nic není. Dali jsme naše programové prohlášení, oni se dívají, co by tam chtěli změnit, a my řekneme, jestli bychom s tím mohli souhlasit. Stejné to bude s SPD. Potom čekáme na nové vedení ČSSD a uvidíme, jestli sjezd ČSSD řekne, jestli chce, nebo ne.

LN: Kdyby řekl, že chce, je to pro vás lepší varianta než SPD?

Pro nás je určitě lepší varianta, kdyby nás ČSSD nebo KDU tolerovaly.

LN: Vy nepředpokládáte, že by ČSSD chtěla přímo do vlády?

Určitě o tom můžeme diskutovat. Pokud budou mít seriózní představy. To bylo absolutně nepřijatelné politické vyjádření, co řekl Chovanec. Když řekne, že chtějí mít spravedlnost, finance a vnitro kvůli Čapímu hnízdu, co tím míní? Že tyto resorty na to mají vliv. Takže on stál za Čapím hnízdem, nebo co mi tím chce říct? To mi ukazuje svaly?

LN: Co jsou seriózní představy?

Nevím, ale vzkaz pana Chovance nebyl seriózní. Nebudu sjezd ČSSD víc komentovat, ani kandidáty na jejich předsedu. Sociální demokraté byli za všemi aférami Babiše, oni za tím stáli. Oni vůbec nepochopili, že s Babišem, který už v životě něco vytvořil, který měl na ministerstvu financí nejlepší výsledky, mohou něco vytvořit. Díky tomu máme respekt v celé Evropě. Jeden premiér mi řekl: „Všichni jsme čekali na tvoje vystoupení na Evropské radě. A potom mi ostatní volali a ptali se: To je pravda, co říkal Babiš? Oni mají přebytkový rozpočet, jeden z nejmenších dluhů, nejnižší nezaměstnanost? To je super.“ Kdyby byli sociální demokrati normální, mohli jsme my mít třicet procent, oni dvacet a mohli jsme jet dál.

LN: Pokud sjezd rozhodne, že je nepřijatelné jít s trestně stíhaným do vlády, nebude vám žinantní opřít se o SPD a KSČM?

Já to nevím. Tak se domluvme na předčasných volbách v říjnu.

LN: Radši to než SPD?

To neříkám, my budeme jednat s každým.

LN: V nejzazší variantě byste byl ochotný opřít vládu o SPD?

My jednáme s SPD o jejich programu. Jsou tam věci, které máme taky.

LN: Ptáme se, jestli byste chtěl vládu, která by dostala důvěru díky SPD?

Nechtěl, preferujeme jinou podporu.

LN: Snesl byste takovou vládu?

Zase mě někam tlačíte, i když vám k tomu nic neřeknu. Proč s námi demokratické strany nejednají seriózně? Oni nás tam tlačí, oni říkají, že s námi nebudou jednat, že stejně patříme ke KSČM a SPD. Ale s kým máme jednat, když ODS s námi jednat nechce? Bohužel, oni tu situaci vytvářejí.

LN: Do něčeho se přece člověk už natlačit nenechá.

Já říkám, že pokud jednáme o nějaké toleranci, neznamená to, i kdyby to nastalo, že KSČM nebo SPD budou mít nějaký vliv na naše vládnutí.

LN: Budou vás držet v šachu svými hlasy.

Nikde není napsáno, že budeme všechno schvalovat s těmi, kdo by nám umožnili vznik. Jak jsem pochopil, SPD a KSČM jsou ochotny umožnit vznik naší vlády za podmínky, že část jejich programu, která je totožná s naším, bude společně prosazena. Ale to neznamená, že budou hlasovat pro všechny naše zákony.

LN: Jak chcete schválit státní rozpočet bez pevné domluvy?

Musíme ho postavit tak, že se bude líbit všem.

LN: To nejde. Jak skloubíte představy ODS a KSČM?

Už je kloubím.

LN: Nám skloubené nepřipadají.

Jak to? Chci snižovat daně, vyrovnaný rozpočet, málo byrokracie – to je pravice. Chceme přidat důchodcům, sociálním pracovníkům, učitelům – a to je zase levice. My jsme vždycky říkali, že jsme pro všechny.

Poprvé můžeme rozpočet postavit tak, že nebude každý ministr chodit na finance, dělat ramena a říkat: Já jsem vyrazil z Babiše miliony. Může to být naopak. Řekneme ministrům: Toto je náš návrh rozpočtu, vážení, tady budete šetřit a konečně začnete investovat.

LN: Kdo jsou ti my, kteří to ministrům řeknou?

My je premiér a ministryně financí. My řekneme: Tady máte 160 miliard nespotřebovaných nároků, co jste si naškudlili a neutratili. Buď ukažte, co s tím uděláte, nebo vám to zrušíme a ušetříme. Skončí resortismus a budeme mít centrální autoritu na IT, na digitalizaci. Mohli bychom udělat megafond národních dotací, z něhož by se financovaly investice tam, kde je převis. Nedáváme dost obcím na opravy chodníků, na obnovu kulturních památek, pro kapacity škol, investice do sportu.

A konečně budeme Bruselu říkat, že nám mají dát v nynějším dotačním období 550 miliard a že si chceme sami rozhodnout, nač peníze použijeme. Brusel pořád mluví o růstu, to je pak vyšší výběr daní, lepší rozpočet a nízký dluh. My chceme růst a to znamená investice. Ne program pro chůvy v Praze, který se nečerpá. Jsme na tom dobře a můžeme do věcí zásadně mluvit, na úrovni premiérů máme mít slovo, ne si nechat nařizovat, kam dát peníze.

LN: Pro Die Welt jste nyní uvedl, že tématu migrace se v Česku chopila především pravicově extremistická strana. Tak jste nazval SPD?

Pravicově nevím, ale extremistickou ano. Česká média ji tak nazývají, tak to po vás opakuju.

LN: A pořád vám nevadí opřít svoji vládu o stranu, o které jste sám řekl, že je extremistická?

Když budeme ve vládě, zabráníme extremistickým vlivům. Přesvědčíme lidi, že evropský projekt našim občanům garantuje v Evropě mír, je to projekt pro lidi. Vy jste nezažili, když my jsme občas dostali povolení vycestovat z komunistického státu do zahraničí a čekali jsme na hranici. To přece nechceme, vrátit se do takových časů, kdy bylo na hranici s Rakouskem a Německem kontrolováno každé auto a každé kupé ve vlaku. Chceme v Evropě bojovat o čtyři základní svobody, a proto říkáme, že celý kontinent má být Schengen, musí se bojovat proti pašerákům lidí a hlavní slovo mají mít prezidenti a premiéři členských zemí. Ne komise, ne pár velkých zemí, které nás pak přehlasují.

LN: Nebojovalo by se vám za lepší domácí popularizaci evropského projektu pohodlněji, kdybyste neměl vládu založenou na toleranci stran, které chtějí z EU vystupovat?

Ale ano, tak přesvědčte demokratické strany.

LN: Ne, my nejsme pověření sestavením vlády.

Zeptejte se jich, proč mají jediný program, a sice že je Babiš nepřijatelný. Od voleb nic jiného neřeší. Podívejte na Piráty, já myslel, že s námi budou na jedné lodi. A Ivan Bartoš s Jakubem Michálkem jsou úplně jako Kalousek. A Jan Farský s Petrem Gazdíkem ze STAN. Všichni stejní noví Kalouskové. Nepochopili, že to nefunguje, tak jim držím palce.

LN: Nepoužíváte vy Kalouska stejně jako oni vás?

Kalouska už neřeším. Ani si nevzpomenu, jestli Kalousek mluvil o mé rodině. Jeho nástupci ano.

LN: Zeman a SPD jsou faktorem, který děsí řadu politiků ANO. Dva europoslanci už s hnutím nechtějí spolupracovat, Zeman ani SPD nejsou po chuti některým hejtmanům a primátorům. Co budete dělat, když se vám začne rozpadat poslanecký klub?

Škoda že když se dvěma daným europoslancům nelíbíme, že nevstoupí do jiné strany a nepřenechají mandáty náhradníkům. Přišlo mi, že někteří politici se chtěli na kritice prezidenta jen zviditelnit. Co se týká SPD, to je ještě daleko. Snad to poskládáme s někým jiným.

LN: Ministři s vámi zapojení SPD řešili?

Ano, vím o dvou, kteří s tím mají zásadní problém.

LN: Martin Stropnický, Robert Pelikán a napadl by nás třeba i Tomáš Hüner?

První dva jsou správně. Pan Hüner musí dořešit hlavně lithium.

LN: Co Pelikán a Stropnický říkají na spolupráci s SPD?

Mají na to svůj názor. Určitě o tom budeme diskutovat. Koalice s SPD není na programu dne.

LN: Je to za dveřmi a buší to do nich.

Není to za dveřmi. Bušilo by to na ně, kdyby pan prezident prohrál volby a my museli do března udělat koalici. Teďka máme čas.

LN: Jaká je pro vás snesitelná doba na vyjednávání o vládě?

Nemám žádný časový limit. Čekáme, jak dopadne sjezd ČSSD. Zatím makáme ve vládě, pracujeme. Neumím říct termín.

LN: Oslovil jste ministra spravedlnosti či vnitra, aby řešili problém údajných objednávek trestního stíhání, o kterých jste mluvil při vašem vydávání k trestnímu stíhání?

Nemluvil jsem o justici, soudcích či soudech, spíše o policii. Nemůžu s tím ale nic dělat.

LN: Kdo jiný než premiér má takové podezření řešit?

Jen se ptám, jak je možné, že minulý rok bylo přes tisíc případů, kdy soudy osvobodily trestně stíhané. Hlavou mi neustále vrtá případ Věry Jourové, kterou zatkla policie na letišti, byla ve vězení a následně vysoudila milionové odškodné. Nebo kauza Aleny Vitáskové, kterou chtěl prvoinstanční soud poslat na 8,5 let do vězení. To byly pravděpodobně účelové kauzy a jsou to věci, které by se neměly stávat.

LN: Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová uvedla, že o objednávání trestního stíhání nemá důkazy. Vy je máte?

Důkazy nemám, ale vím, že to tak v řadě případů je. Víc lidí mi napsalo o svých případech.

LN: Můžete si jako premiér dovolit vyjadřovat takové pocity, které útočí na jeden z pilířů českého státu?

Byl jsem v pozici Andreje Babiše, který se obhajoval, vysvětloval a bránil se účelové kauze. Kdybychom před volbami nebyli favoritem, policie by počkala na zahájení stíhání až po volbách. Jenže před volbami se hnutí ANO báli, a tak po nás vystartovali. Čapí hnízdo není žádný podvod. Byly projekty, které měly anonymní akcionáře, v Čechách jich bylo 136 za 3,4 miliardy korun, v Evropě tisíce.

LN: Měly by se teď zkontrolovat všechny projekty z daného dotačního období, kde se vyskytly anonymní akcie?

Proč? To se mělo kontrolovat v době, kdy se přidělovaly dotace. Tehdy byly kontroly silné. I zpráva OLAF kritizovala špatně nastavený systém, což není můj problém. Nevidím důvod, proč by moje rodina nemohla podnikat.

LN: Vyšetřovatelé Čapího hnízda se nově zabývají způsobem financování farmy. Zjistili, že z Agrofertu farma v období let 2009 až 2013 získala přes 300 milionů za reklamu. Agrofert si na základě toho snížil daňový základ. Můžete zaručit, že reklama skutečně proběhla a nešlo o daňovou optimalizaci?

Nebudu to s vámi řešit, vyjádřil jsem se už asi stokrát, na všechno už znáte odpověď.

LN: Na tuto otázku nikoliv.

Vše se vyšetřuje, nic nebudu komentovat. Nic nezákonného se určitě nestalo. Agrofert je moje bývalá firma a k Čapímu hnízdu už jsem řekl vše, co jsem mohl.