Bannon bude debatovat v Praze a princ Charles slaví sedmdesátiny

Mandátový a imunitní výbor sněmovny zahájí disciplinární řízení s pirátským poslancem Mikulášem Peksou, který v zahraničí mluvil o kauze Čapí hnízdo. V Praze bude diskutovat Trumpův exporadce Steve Bannon, královská rodina bude slavit sedmdesátiny prince Charlese a zároveň si připomínat loňský teroristický útok v Manchesteru. A Mark Zuckerberg bude mluvit s vedením Evropského parlamentu o sklandálu kolem zneužití dat.

Pirát, Babiš a Čapí hnízdo. Dnes se začne hrát o to, jestli se rozjede proces, na jehož konci může být pokuta v řádu desítek tisíc korun pro poslance České pirátské strany Mikuláše Peksu. Od premiéra v demisi Andreje Babiše vzešel impulz, aby mandátový a imunitní výbor sněmovny zahájil s Peksou disciplinární řízení. Podle Babiše se pirátský poslanec vzepřel sněmovnímu řádu, když v zahraničí mluvil o kauze Čapí hnízdo. Kriminalisté v ní stíhají Babiše pro možný dotační podvod.

Bannon v Praze. Ve tři hodiny proběhne v Praze v paláci Žofín debata mezi bývalým hlavním strategickým poradcem prezidenta Trumpa Stevem Bannonem a bývalým zvláštním poradcem Bílého domu a příznivcem Hillary Clintonové Lannym Davisem s názvem Co se to děje v Americe? Tématy budou globalizace, mezinárodní obchod, ekonomický nacionalismus či imigrace. Oba pozval do Prahy průmyslový holding Czechoslovak Group ve spolupráci s vysokou školou CEVRO.

Poslanci o novičoku. Odpoledne začne schůze sněmovny. Poslanci by měli projednat případ jedu Novičok v Česku a novelu o ochranných známkách.

Ústavní soud rozhodne o pojmenování dítěte. Ústavní soud dnes odpoledne oznámí, jak rozhodl o stížnosti rodičů, kteří se domáhali odškodnění za to, že nemohli pojmenovat syna podle svého přání. Skoro tři roky měl v rodném listě napsáno u křestního jména „nezjištěno“. Zároveň vyhlásí, jak rozhodl o návrhu na zrušení části zákona o silničním provozu. Nález se bude týkat objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla za porušení některých povinností řidičem auta. Zákon výslovně říká, že provozovatel vozidla zajistí, „aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem“.

Zásah proti Sudků. Na Obvodním soudu pro Prahu 1 dnes od ranních hodin bude pokračovat projednávání případu dvou policistů, kteří předloni v létě zasahovali proti Michelle Sudků v kavárně na pražském Újezdě. Sudků se tehdy pokusila uškrtit dívku, o dva týdny později ubodala jinou ženu v obchodním centru na Smíchově v Praze. V Praze 2 pak pokračuje projednávání žaloby někdejšího šéfa fotbalové Sparty Petra Macha, který požaduje odškodné od státu ve výši zhruba 83 milionů korun. Muž tvrdí, že někdo manipuloval v jeho trestním spisu s důkazy o machinacích na jeho švýcarských bankovních účtech.

Mlčením proti Babišovi. V šest hodin začne v osmi českých městech němý protest proti premiérovi v demisi Andreji Babišovi. „Němá debata s Babišem“ proběhne podle organizátorů, sdružených pod skupinou Občanský rozcestník, v Praze, Olomouci, Českých Budějovicích, Liberci, Hradci Králové, Zlíně, Trutnově a Šemanovicích na Kokořínsku.

Charles slaví sedmdesátiny. Buckinghamský palác se připravuje na dnešní recepci u příležitosti 70. narozenin britského následníka trůnu prince Charlese. Zúčastní se jí i novomanželé Harry a Meghan při svém prvním veřejném vystoupení po sobotní svatbě. To ale není jediný „královský“ program dnešního dne. Princ William se společně s britskou premiérkou Theresou Mayovou v Manchesteru zúčastní vzpomínky na oběti teroristického útoku na koncertu Ariany Grande, který si přesně před rokem vyžádal 22 obětí.

Zuckerberg v Bruselu. Šéf americké společnosti Facebook Mark Zuckerberg se dnes vpodvečer v Bruselu setká s vedením Evropského parlamentu. Bude s ním hovořit o skandálu kolem zneužití dat desítek milionů uživatelů jeho sociální sítě.

Češka, heroin a svědectví. Dnes pokračuje v Pákistánu soud s Češkou, která byla letos v lednu zadržena v zemi s devíti kilogramy heroinu. Mají pokračovat výslechy svědků.

Prestižní literární cena. Ve večerních hodinách bude oznámen vítěz mezinárodní Man Bookerovy literární ceny pro romány psané v angličtině. Od roku 1968 ji udělují britští novináři, vydavatelé, literární kritici a jiné osobnosti.