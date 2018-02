Barbarské kousky v televizi. Seriál od Amazonu převypráví Conanovy začátky

LOS ANGELES Naostřete sekery! Společnost Amazon připravuje natáčení seriálu s Barbarem Conanem. Seriál, o který se postará také režisér Hry o trůny, bude již druhou velkou fantasy značkou od Amazonu. Otazník ale stále visí nad třetím pokračováním původní filmové ságy s Arnoldem Schwarzeneggerem.

Seriál hodlá převyprávět celý počátek legendárního barbara. Narozdíl od kultovních filmů s Arnoldem Schwarzeneggerem se seriál bude co možná nejvíce držet knižní předlohy od Roberta E. Howarda.

Tvůrcem seriálu bude Ryan J. Condal (Kolonie, Herkules). O scénář se postará Warren Littefield (Fargo, Příběh služebnice). Seriál bude režírovat Miguel Sapochnik, který pro HBO natočil hned několik dílů Hry o trůny. Zatím není jasné, kdo ztvární titulního bojovníka.

Již od roku 2012 se také mluví o snímku Conanova Legenda (The Legend of Conan). Třetí pokračování původní filmové Conanovské ságy je ale pro fanoušky stále velkou neznámou. Projekt byl v průběhu let střídavě obnovován a rušen. Roli Conana si měl znovu zahrát Arnold Schwarzenegger, ale on sám později oznámil, že se tak nestane. Film, který měl být již dávno hotový, se navíc měl natáčet v České republice. Současný stav snímku není znám.

Společnost minulý rok zakoupila za více než 4 miliardy korun práva na svět Pána prstenů. Conan je tak již druhým lákadlem Amazonu pro milovníky fantasy.