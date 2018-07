Baxa bude řadovým soudcem, není to podle něj ‚pád do propasti‘

BRNO Předseda Nejvyššího správního soudu (NSS) Josef Baxa, jemuž v září skončí mandát, se připravuje na roli řadového soudce. „Nemám ani nehledám žádnou jinou alternativu,“ řekl Baxa. V kuloárech se o něm mluvilo jako o možném budoucím předsedovi Ústavního soudu. Baxa ale počítá s tím, že zůstane od října jedním ze soudců NSS. Sám v minulosti kritizoval lidi, kteří šli „z funkce do funkce“.

„Chci jak sám sobě, tak kolegům i vnějšímu světu ukázat, že to jde. Že i z takovéhle vysoké pozice se člověk zařadí tam, odkud vyšel, a že to není žádný pád do propasti, ale naprosto přirozená věc,“ uvedl Baxa.



Kdo jej v čele NSS nahradí, není zatím známé, jde o kompetenci prezidenta Miloše Zemana. Baxa chápe, že pro důležité rozhodnutí potřebuje prezident čas. Doufá ale v to, že jméno nového předsedy bude známé nejlépe do konce prázdnin, a ne až na poslední chvíli.

„My, stávající funkcionáři, bychom měli vědět, komu tu agendu budeme předávat, není to otázka jednoho protokolu a jednoho půldne. Je to mnohem složitější proces,“ řekl Baxa.

Funkční období končí také místopředsedovi NSS Michalu Mazancovi. Mluví se o něm jako o možném Baxově nástupci v čele soudu, nicméně bylo by to jen přechodné řešení, kvůli věku může Mazanec vést soud jen asi tři roky - do své sedmdesátky. Podle Baxy by bylo vhodné, aby prezident vybral adepta, který může funkci vykonávat celých deset let.

‚V dlouhodobém horizontu výhody převažují‘

Ať bude novým předsedou kdokoliv, čeká jej podle Baxy řada závažných úkolů, například při doplňování soudu nebo v boji s nárůstem agendy. Soud má nyní 31 členů a 34 systemizovaných míst. Za 15 let fungování jich šest odešlo do penze, šest dalších zemřelo, tři soudci jsou na deset let u Ústavního soudu, jeden dočasně působí v Tribunálu Soudního dvora EU. Dalších několik zvažuje či plánuje odchod kvůli věku, soudkyně Daniela Zemanová je na odchodu za jinou agendou do Prahy.



Hledání nových posil je podle Baxy nekončící proces. Opakovaně sahá i k odborníkům z jiných právních profesí, nové členy soudu přivedl z advokacie, akademické sféry, nyní se o místo u NSS uchází Ivo Pospíšil, generální sekretář Ústavního soudu. Výhodou pestrého složení soudu je podle Baxy různost názorů, zkušeností a pohledů.

„Nese to s sebou i potíže, protože ten, kdo nebyl od začátku v justici, nebyl kariérně vychován od těch čekatelských dob, má možná adaptaci trochu složitější, to jsme také u kolegů zažili, ale v dlouhodobém horizontu výhody převažují,“ řekl Baxa.