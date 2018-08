Beseda u bigbítu opět přichází s velmi progresivním festivalovým programem

V Tasově u Veselí nad Moravou si na už šestadvacátém ročníku festivalu Beseda u bigbítu, akce s jednou z nejprogresivnějších dramaturgií mezi českými letními přehlídkami, přijdou v pátek a sobotu 3. a 4. srpna na své opět příznivci mnoha hudebních žánrů. Dojde na psychedelický rock, alternativní pop, hypnotický metal, filmovou hudbu či energický rap.

„Program připravujeme hlavně s akcentem na domácí a slovenskou scénu. Senzory na mladé talenty cvičíme dlouhodobě, proto je to jedna z našich nejsilnějších stránek. Počítáme ale i s řadou atraktivních muzikantů ze zahraničí,“ říká ředitel festivalu Tomáš Ševčík.

Mezi největší taháky malebného festivalu v podhůří Bílých Karpat patří raper Astronautalis. Díky své živelné koncertní show si tento floridský hudebník, vlastním jménem Andy Bothwell, za poslední roky získal srdce fanoušků v Česku i na Slovensku. V Tasově se představí vůbec poprvé a jedinečnost vystoupení podtrhuje fakt, že půjde o jeho jediný koncert v rámci české festivalové sezony.

K hlavním zahraničním hvězdám patří i americká elektronická hudebnice Zola Jesus, která má za sebou například turné se světoznámými The XX. Unikátní je, že se bude jednat o její jedinou českou zastávku v rámci turné k loňské oceňované desce Okovi.

Mezi dalšími zahraničními jmény jsou němečtí elektronici Kuf, českým posluchačům známí už z několika vydařených tuzemských koncertů, a talentovaný písničkář Thomas Oliver z Nového Zélandu, který se během své kariéry objevil na stejných pódiích jako Eric Clapton nebo Joe Cocker.

Na festivalových pódiích se letos člověk příliš nesetká ani s dalšími velkými lákadly Besedy. Svůj temný post-hardcore představí navrátivší se legenda Lvmen, jméno rezonující v mnoha světových koutech. S nabitou sestavou hudebníků pak přehraje své největší filmové hity oceňovaný hudebník a producent Jan P. Muchow, držitel čtyř Českých lvů. Posluchače rozproudí také vycházející evropské hvězdy, nizozemští „noisaři“ Blue Crime, kteří naposledy okouzlili na slovinském festivalu MENT.

Nebudou chybět přední jména mladé české scény, cenami Vinyla a Apollo ověnčení Pacino a Kalle. První jmenovaní představí svůj syrový kytarový debut Půl litru země, táborské duo Kalle se do Tasova vrátí s mrazivě podmanivým druhým albem Saffron Hills. Oceňované debuty z loňského roku pak přivezou také emo post-rockoví Cold Cold Nights, post-punkoví +-0, hloubaví psychedelici Sýček nebo dream popoví Billow a elektropopová Johuš Matuš.

Z těch zkušenějších se pak do Tasova vydá ústecká Nauzea Orchestra či elektronický solitér Ventolin. A ani letos nebude chybět stálice tasovského nočního programu DJ Myslivec. Zahrají navrátilci Nylon Jail, svou druhé album Black Yoga přivezou Ghost of You, debut s prostým názvem V představí elektronicko-kytarová vřava Orient, své ojedinělé „DIY Kitchen Electro“ pak předvedou Noisy Pots.

Nouze nebude ani o hlučné kytarovky: s novou deskou No Way Back přijedou rock’n’rolloví matadoři Vees, výrazné debuty pak představí prog/mathrockoví Fox Territory, sludgemetaloví Nikander, instrumentální emo/hardcore z Rakovníka Mara Jade, psychedeličtí Purplefox Town zastupující partnera festivalu talentovou soutěž Startér Radia Wave či syroví Povodí Ohře.

Tvrdé neučesané blues přivezou brněnští Band of Heysek a chybět nemůže ani pravá moravská cimbálka – pozvání tentokrát přijala věhlasná Horňácká cimbálová muzika Petra Mičky.

Pestré zastoupení bude mít tradičně i silná slovenská scéna. Novinku Luxus Clan představí „civilní“ rapové duo Modré hory, se směsicí downtempa a alternativního popu se v Tasově po letech objeví Fallgrapp, dojde i na čerstvou indie popovou krev z Bratislavy Tolstoys či potemnělé elektroniky Elections in the Deaftown.

Mezigenerační spojení dvou silných osobností slovenské scény pak nabídne projekt Pjoni & Burgr. Jejich žánrově neuchopitelný debut Výletné lode jen dokazuje, jak široce je Beseda dramaturgicky rozkročena.

„Naším cílem je spoluvytvářet trendy na české a slovenské nezávislé scéně. Aktivně ji sledujeme a snažíme se ji zařazovat do celoevropského kontextu,“ dodává hlavní dramaturgyně festivalu Kateřina Janotová.

Ani tentokrát ale nebude Beseda pouze o hudbě – z bohatého doprovodného programu ční jméno Ladislava Zibury, jednoho z nejznámějších českých cestovatelů současnosti. Ten si oblíbil Besedu loni jako návštěvník, nyní potěší publikum jednou ze svých přednášek.

Mezi ohlášenými nehudebními jmény je například také dvojnásobný mistr republiky ve Slam poetry Jiří Charvát, literáti Jiří Borkovec či Emma Kausc. Ti se představí v rámci Apollónovy návštěvy, speciální scény, kde si na své přijdou především literární fanoušci.