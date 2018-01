Bez pasu a letenky. Žena již potřetí prošla přes kontroly na palubu letadla

CHICAGO/PRAHA Pro šestašedesátiletou Marilyn Hartmanovou není hraniční, ani letištní kontrola žádnou překážkou. Neblaze proslulé černé pasažérce se minulý týden opět podařilo projít přes bezpečnostní systémy na chicagském letišti O’Hare, aniž by u sebe měla pas či letenku. Byla již potřetí zadržena na palubě letadla.

Bez pasu či letenky se jí podařilo projít přes kontroly až na palubu letadla společnosti British Airways. Marilyn Hartmanovou zadrželi až pracovníci letecké společnosti, kterým v polovině cesty do Londýna došlo, že mají na palubě o jednoho pasažéra navíc. Hartmanová byla tak při činu chycena již potřetí za poslední čtyři roky.



Podle Tandry R. Simontonové, mluvčí soudu chicagského obvodu Cook County, se Hartmanové podařilo proklouznout přes pasovou kontrolu v momentě, kdy byli u přepážky dva jiní lidé.

„Obličej si zakryla svými vlasy a prošla kolem úředníků, aniž by se prokázala palubním lístkem, či jinými dokumenty,“ uvedla Simontonová pro deník the New York Times.



Zdroje CBS Chicago uvedly, že podle záznamů z bezpečnostních kamer bloumala Hartmanová po letišti téměř dva dny, než se jí podařilo proklouznout do letadla směřujícího do Londýna.

Podle deníku New York Times se pokoušela nastoupit i na letadlo do amerického státu Connecticut, ale všimla si jí kontrola a na palubu ji nevpustila.

Nakonec se Hartmanové podařilo splynout s davem u nástupiště britských aerolinek a proklouzla přes kontrolu do autobusu, který ji odvezl na terminál mezinárodních letů, odkud prošla až do letadla.

Když se Hartmanová dostala na palubu, schovala se na toaletách a poté vyhledala prázdné sedadlo v letadle. Pracovníci British Airways ji však během cesty odhalili a informovali o tom leteckou kontrolu na londýnském letišti Heathrow. Zaměstnanci letiště ji do Velké Británie nevpustili a byla poslána prvním letadlem zpět do Chicaga, kde ji zatkli policisté.

Trpěla měntálními problémy

Podle informací deníku Chicago Tribune se během prvního slyšení u soudu ukázalo, že Hartmanová trpí psychickými problémy a soud jí tak nakázal povinnou psychiatrickou léčbu.

Zároveň černá pasažérka musí nosit náramek monitorující její pohyb, dokud nebude její případ uzavřen, a nesmí se přiblížit k letišti O’Hare ani k žádnému z letadel společnosti British Airways.

Pokusy cestovat zadarmo však nejsou u Hartmanové ojedinělou záležitostí. V roce 2015 nejen že byla během dvou měsíců dvakrát zatčená na letištích O’Hare a Chicago Midway, ale také v Kalifornii a Arizoně.

V Kalifornii se dokonce pokusila přes ochranku dostat celkem osmnáctkrát, ale pouze jednou se jí podařilo dostat až do letadla.

Za své nelegální cestování byla dokonce v roce 2016 odsouzená k půl roku na psychiatrické léčebně, poté co se pokusila projít přes letištní kontrolu v Chicagu a to i přesto, že na sobě měla zařízení monitorující její pohyb.

Mluvčí Úřadu pro bezpečnost v dopravě uvedl, že Hartmanová prošla přes bezpečnostní kontrolu jako jakýkoliv jiný pasažér, včetně prověření v bezpečnostním rámu a dalších klasických opatření. Jak se jí však podařilo dostat ke kontrole bez letenky, nebylo mluvčímu známo.