BEZR: Anděl dokázal oddělit jistou konsenzuální kvalitu od pouhé popularity

PRAHA V pražském Foru Karlín byly včera vyhlášeny výsledky ceny Akademie populární hudby Anděl. Hlavní hvězdou večera, který přenášela Česká televize, byla skupina J.A.R., jež zvlítězila ve třech hlavních kategoriích.

Sedmadvacátý ročník mediálně nejviditelnějších hudebních cen, které uděluje nově složená akademie, v níž zasedají zástupci hudební branže (novináři, rozhlasoví redaktoři, pořadatelé koncertů i samotní hudebníci, kteří už mají z minulosti Anděly na kontě), se tentokrát pokusila skutečně viditelně oddělit jistou konsenzuální kvalitu od pouhé popularity.



Jisté kompromisy by při pronikavém pohledu bylo jistě lze najít. Třeba to, že se na výsledkovou listinu hlavních kategorií nedostal nikdo ze scény středních a malých nezávislých labelů, na nichž už dávno nevydávají jen „undergroundoví“ umělci, ale i mnohé popové hvězdy.

Na druhou stranu je třeba mít na paměti, že Andělé i po změnách pořadatele (IFPI) a vedení (hudební publicista Honza Vedral) zůstávají cenami mainstreamovými. Ostatně, specializovaní hudební publicisté mají ceny Apollo a odborníci na alternativní scénu ceny Vinyla.

To, že třemi vítězstvími ovládli ceremoniál J.A.R. je bezpochyby dobrá zpráva. Kapela vloni vydala jednu ze svých nejlepších desek Eskalace dobra a dlouhodobě se jedná o soubor, u něhož se vzácně spojuje popularita s kvalitou. Mezi další pozitiva patří třeba i to, že stále ještě neokoukaný David Stypka „přestoupil“ z kategorie objevu rovnou do čela Interpreta roku. Přitom se rozhodně nejedná o žádného prvoplánového estrádního umělce ani mladistvého manekýna.

V početně zúžených, ale do hlavního předávacího ceremoniálu zaslouženě vtažených žánrových cen se vcelku žádné překvapení neudálo. Za zvláštní zmínku stojí, že cena pro Jaromíra Honzáka je už pátá v pořadí, jazzovým Andělem bylo odměněno všech pět jeho posledních alb v řadě. Basista, skladatel a jazzový guru se tak stal největším „mazákem“ letošního ročníku. Zaslouženě.