Na festivalu Blues Alive se sejde nejvíc držitelů Grammy v historii

Mezinárodní hudební festival Blues Alive zveřejnil program letošního 23. ročníku, který proběhne od 15. do 17. listopadu 2018 v Šumperku. K hlavním lákadlům patří americká písničkářka Joan Osborne, americká kytaristka Ana Popovic, držitel loňské Grammy v kategorii moderního blues Fantastic Negrito nebo formace North Mississippi Blues Project složená z hudebníků pocházejících z poslední americké oblasti, kde ještě blues žije v původním historickém stylu.

„Jak je vidět hned z úvodního výčtu, letošní ročník se ponese ve znamení amerického blues. Všechny hlavní hvězdy přijíždějí z USA. Zároveň se letos na pódiu v Šumperku sejde historicky největší počet hudebníků, kteří získali nebo byli nominováni na Grammy nebo na prestižní ocenění Blues Music Awards,“ říká ředitel Blues Alive Vladimír Rybička.

Hned první večer ve čtvrtek 15. listopadu bude pódium patřit především dvěma ženským bluesovým osobnostem: americká písničkářka Joan Osborne, jež má na kontě osm nominací na Grammy, přiveze do Šumperka koncertní program složený z nejznámějších písní Boba Dylana, které nazpívala na své poslední album. Podle pořadatelů ale nezapomene ani na svůj největší hit One of Us, který dodnes rozeznívá rozhlasové vlny.

Stejný večer bude patřit také Aně Popovic, původem Srbce, která již dlouhá léta žije v USA. V době, kdy ještě žila ve svém rodišti, se stala vůbec první Evropankou nominovanou na Blues Music Awards. Dnes patří k velmi ceněným kytaristkám, již uznávají i největší hráčské hvězdy blues i rocku.

V rámci prvního večera vystoupí s kapelou Energit také náš přední kytarista Luboš Andršt, který zde oslaví sedmdesátiny a pokřtí knižní životopisný rozhovor s Ondřejem Bezrem. Andršt bude jediným neamerickým hudebníkem v hlavním programu Blues Alive. Zahajovací program doplní ještě mladá soul-bluesová kapela z Memphisu Southern Avenue, jež za debutové album vydané na legendární značce Stax získala letos Blues Music Award v kategorii Album roku.

Přímo z Mississippi

Hlavní program druhého večera 16. listopadu zahájí Rev. Sekou, baptistický reverend a společenský aktivista, který zpívá hudbu na pomezí gospelu a blues. Jeho poslední album In Times Like These s ním nahráli členové slavné kapely The North Mississippi Allstars.

Speciálně pro Šumperk vznikl projekt North Mississippi Blues Project feat. RL Boyce, Kenny Brown, and Robert Kimbrough, složený ze tří hudebníků pocházejících z poslední americké oblasti, kde ještě blues žije v původním folklorním stylu. „Jejich pozvání zprostředkoval brněnský muzikant Honza Švihálek z Hoochie Coochie Band a Band of Heysek, který se s nimi vloni seznámil při své ´bluesové pouti ´ do USA,“ vysvětluje Vladimír Rybička.

RL Boyce byl letos nominován na Grammy i na Blues Music Awards, Kenny Brown je místní kytarová hvězda, hrál se všemi dnes už nežijícími klasiky této oblasti v čele s RL Burnsidem, a Robert Kimbrough je syn legendárního Juniora Kimbrougha. Druhý hlavní večer pak zakončí Joe Louis Walker, který se na Blues Alive vrací po jedenácti letech. Kytarista s kořeny v 60. letech patří k žijícím legendám, je držitelem Grammy, jako mladík se přátelil s Jimim Hendrixem či Michaelem Bloomfieldem, od nichž pochytil první hráčské „triky“.

Blues budoucnosti

I v sobotu 17. listopadu zahrají v Šumperku další držitelé Blues Music Awards nebo Grammy. Monster Mike Welch se stal podobně jako Kenny Wayne Shepherd nebo Jonny Lang kytarovou hvězdou již jako teenager, na rozdíl od nich se stále drží čistého blues. V letošních Blues Music Awards získal se svou současnou kapelou Welch Ledbetter Connection cenu za Album roku v oblasti tradičního blues a měli v ohni dalších šest neproměněných želízek.

Písničkářka Lilly Hiatt jde stylově ve šlépějích svého slavného otce, písničkáře Johna Hiatta, předního představitele stylu americana. Její zatím poslední, loňské album Trinity Lane sklidilo úspěch hlavně díky velmi osobním zpovědím, kde otevřeně zpívá o svých trablech s alkoholem a vztahy. Recenzi alba najdete zde.

Bluesrockový kytarista Rick Derringer se proslavil hlavně po boku Johnnyho Wintera. Je autorem jedné z nejslavnějších bluesrockových písní Rock’n’Roll Hoochie Koo, kterou proslavil právě Johnny Winter. „Pravděpodobně ji tedy v Šumperku uslyšíme v autorském podání,“ slibují pořadatelé.

Sobotní večer a s ním i celý festival zakončí Fantastic Negrito, zpěvák a autor, držitel loňské Grammy v kategorii moderního blues. Patří k těm, kteří určují, jakým směrem by se blues mohlo v současnosti vydat. Jeho velkým vzorem je Prince a v červnu mu vyjde nové album.

Hlavní program v šumperském Domě kultury tradičně doplní tematické odpoledne tentokrát s podtitulem Jak je neznáte (zahrají Mikoláš Chadima & Inrou, Svatopluk & Sváťa Karásek a ZVA 12-28 Band feat. Tomasz Kruk), koncerty v H-Clubu, projekce hudebního filmu i noční jam sessiony.

Vstupenky jsou v prodeji od 22. května 2018 na www.bluesalive.cz, kde najdou zájemci také kompletní program, možnosti ubytování a více dalších informací.