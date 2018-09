SENÁTNÍ SOUBOJ: V Litoměřicích se utkají exministři Rath a Dobeš

PRAHA Jeden ve vazební věznici seděl, druhý v ní pracoval jako psycholog. Senátní volby v Litoměřicích nabízejí pikantní souboj dvou kdysi výrazných politických figur. Proti sobě se v nich postaví bývalý ministr zdravotnictví a středočeský exhejtman David Rath s někdejším šéfem resortu školství Josefem Dobešem.

Rathova kandidatura je bezesporu třaskavinou letošního podzimu. Dřívější korunní princ ČSSD z éry Jiřího Paroubka byl před prázdninami odsouzen na 8,5roku vězení kvůli korupci v souvislosti se zakázkami ve Středočeském kraji. Rozsudek není pravomocný, Rath se proti němu odvolal. Svou kandidaturou se pokouší vrátit na politické výsluní. Už ne jako sociální demokrat. Do Senátu jde s podporou České suverenity, v jejímž čele stojí další bývalá členka ČSSD Jana Volfová.

„Oba jsme prošli sociální demokracií. Pojí nás jednak určité sentimentální vzpomínky na ČSSD, ale samozřejmě i programová blízkost v řadě oblastí. Oba si myslíme, že by stát měl podporovat solidaritu mezi lidmi,“ řekl LN Rath.

Se soudním stíháním bývalého hejtmana nemá Volfová problém. Naopak se společně pokusili využít jeho marketingový potenciál: koncem července spolu Rathovu kandidaturu do Senátu oznámili přímo před budovou litoměřické věznice, v níž byl exministr zdravotnictví dlouhou dobu ve vazbě.

„Ctíme presumpci neviny, dokonce máme odezvu od dalších obcí v obvodu, že když může stát v čele státu (trestně stíhaný premiér Andrej – pozn. red.) Babiš, proč by nemohl kandidovat David Rath,“ komentovala kandidaturu Volfová.

Hra o imunitu

Zvolením do Senátu by bývalý politik získal imunitu. Horní komora by tak musela hlasovat o jeho vydání, či nevydání k trestnímu stíhání. Podobně už o Rathovi kdysi hlasovali jeho poslanečtí kolegové v době, kdy seděl ve sněmovně.

Oznámení úmyslu kandidovat množství politiků pobouřilo, hovořili o poklesu politické kultury v Česku. Například předseda hnutí STAN Petr Gazdík apeloval na voliče z Litoměřicka, aby byli „rozumní“.

Rath by chtěl zúročil své zkušenosti někdejšího šéfa České lékařské komory a ministra zdravotnictví. „Pro mě je zajímavým tématem, že se připravuje privatizace litoměřické nemocnice. Zájem o ni má Penta, která je současně i ve hře kolem soukromé nemocnice v Roudnici. Já jsem dlouhodobě proti privatizaci nemocnic, takže mě to zaujalo,“ popsal LN Rath.

ČSSD v Litoměřicích kandidáta nepostavila

Svou kampaň proto zčásti postaví na petici za „záchranu“ litoměřické nemocnice. „U petičních stánků osobně budu, abych se mohl bavit s lidmi. Kampaň chci vést jako kontaktní,“ doplnil.

Zatímco Rath kandiduje za Českou suverenitu, ČSSD žádného senátního kandidáta v Litoměřicích nepostavila. Opakuje tak situaci z Ostravy, kde vyklidila pozice, čímž na levém křídle otevřela prostor pro svého expředsedu a bývalého premiéra Jiřího Paroubka.

Dosavadní oranžový senátor za Litoměřicko Hassan Mezian se rozhodl svůj mandát neobhajovat. „Těch šest let mi dalo hodně, ale myslím, že už to stačilo. Nyní bych se rád věnoval naplno své profesi a rodině,“ řekl LN Mezian, který je lékařem.

Dobeš rozdává dětem fotbalové míče

Do Senátu se naopak zkouší dostat Josef Dobeš. Někdejší psycholog pankrácké vazební věznice byl aktivní ve Věcech veřejných, za něž se v éře vlády Petra Nečase dostal až do vlády. Jako ministr školství za sebou ale zanechal řadu problémů, média ho v té době silně kritizovala. Novinářské direkty schytal například za přemrštěné odměny pro své podřízené, předražené focení propagačních materiálů či chyby v zadávání veřejných zakázek. Sám tehdejší premiér Nečas ho zase káral za příliš pomalé pracovní tempo.

LN se s Dobešem kvůli jeho senátní kandidatuře pokoušely spojit. Telefon nezvedl a na SMS zprávu neodpověděl. V kraji se však dají zahlédnout jeho plakátky. Na setkání s ním koncem června zvala obec Královice. „Nezávislý kandidát do Senátu Josef Dobeš dorazí do Královic. Pro děti má překvapení – fotbalové míče. Podmínkou dárku je, že s dítětem přijde rodič či prarodič,“ píše na svém webu ves nedaleko Slaného.

Dobeš se kolem fotbalu „motá“. Po konci v politice a rozchodu s Věcmi veřejnými odešel pracovat pro ligový klub v Příbrami. Stal se ředitelem tamní akademie, v níž rostou noví hráči. Podobně se později angažoval i ve prospěch „Bohemky“. Klokani z Vršovic spustili svou mládežnickou akademii ve Velvarech. „Chopil se toho pan Dobeš, který pracoval pro akademii v Příbrami,“ řekl loni na jaře ředitel klubu Darek Jakubowicz.

Pilot „topce“ uletěl

O senátní úspěch se v Litoměřicích pokouší také bývalý poslanec KSČM Josef Šenfeld. Loni ve sněmovních volbách neobhájil křeslo v dolní komoře, letos to proto zkouší v té horní. Pokud by uspěl, přesunul by se jen o kousek vedle sněmovny. Vládní ANO do hry o Senát vysílá lékaře Ondřeje Štěrbu. Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč jde do voleb za občanské demokraty.

TOP 09 původně oznámila, že za ni bude kandidovat známý ředitel roudnického letiště a pořadatel leteckých přehlídek Memorial Air Show Vlastimil Dvořák, ten si to ale nakonec rozmyslel a o Senát se ucházet nebude. Serveru Deník.cz to vysvětlil tím, že se nechce podřídit konfrontační politice, již reprezentuje zejména jeden z poslanců TOP 09. Konkrétnější nebyl.

„Jsem pracovitý vizionář, který vyznává spolupráci, nechci se ve vysoké politice redukovat na papouškování jednoduchých hesel a konfrontovat se s ostatními,“ řekl Deníku dlouholetý roudnický zastupitel Dvořák.