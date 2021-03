Babiš promluví s opozicí kvůli prodloužení nouzového stavu, chronicky nemocní se mohou hlásit k očkování

Praha RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Premiéra Andreje Babiše čeká důležité jednání s opozicí, které napoví o možném prodloužení nouzového stavu o dalších třicet dní, který jinak skončí k 28. březnu. Jeho úkolem bude přesvědčit opozici, která se k návrhu zatím staví odmítavě, aby záměr vlády při pátečním hlasování nakonec podpořila.

Změní se ve středu úrokové sazby? Ekonomové odhadují, že k tomu nedojde, ale hlavní slovo bude mít bankovní rada České národní banky. Očekává se i vyjádření představitelů instituce k vývoji v letošním roce.

O tom, jaké dostane ČNB pravomoce k hypotékám, rozhodnou poslanci. V pokročilém stadiu je také například uzákonění nejméně pětitýdenní dovolené či změny v provozu vozidel na silnicích. Zde se jedná hlavně o ochraně cyklistů a možných postizích za jízdu ve vyhrazených pruzích.

Další skupinou, na kterou se ve středu dostane s očkováním řada, jsou chronicky nemocní. Ti s vybranými diagnózami se mohou začít hlásit k vakcinaci proti covidu-19 přednostně díky kódům od ambulantních specialistů. Přidají se tak k lidem nad 70 let, zdravotníkům a zaměstnancům škol, kteří už se k očkování mohou hlásit.

Údajný distributor metylalkoholu Martin Svoboda z Havířova z takzvané ostravské větve měl podle obžaloby smrtící směs prodávat přes svůj stánek v Havířově, nyní jde znovu před soud. Důsledkem jeho počínání měla být smrt čtyř lidí, kteří otrávený alkohol vypili, další ztratil zrak. Muže krajský soud potrestal čtyřmi lety vězení. Vrchní soud se jeho případem zabýval již před dvěma lety, na stůl se mu tak vrací podruhé.

Šéf americké diplomacie Antony Blinken se zúčastní jednání ministrů zemí NATO o obraně zájmů Severoatlantické aliance před hrozbou představovanou Ruskem. Ministři třicítky aliančních států proberou alternativy posílení mezinárodní kontroly zbraní či možnosti zlepšení obrany před kybernetickými útoky.

Fotbalovou reprezentaci čeká vstup do kvalifikace o postup na mistrovství světa 2022. V Polsku se utká s oslabeným soupeřem z Estonska. Ten utrpěl hned několik ztrát v nominaci kvůli covidu. Do hry zasáhnou i lvíčata, která vstoupí do turnaje ME ve Slovinsku a Maďarsku zápasem s Itálií.