Prahou projde další protivládní pochod. Ve Světozoru začíná festival bollywoodských filmů

Sněmovna bude dál projednávat vládní předlohy o zvýšení příspěvku na mobilitu pro lidi se zdravotním postižením a o předčasných důchodech bez krácení pro záchranáře. Ve druhém čtení je na programu také například návrh zákona proti šíření teroristického obsahu online. Úvodní debata čeká senátní novelu, jež ruší nynější monopol na zdravotní pojištění cizinců.

Program humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářské asistence Ukrajině pro příští tři roky projedná vláda. Zabývat by se měla i plánem zemědělských dotací na období mezi lety 2023 až 2027 či zvažovanou půjčkou z evropského Nástroje pro oživení a odolnost, o které by měla rozhodnout do konce roku. Maximální výše půjčky činí 350 miliard korun, případnou částku bude určovat kabinet.

Na poslední schůzi Senátu v předvolebním složení budou členové volit dva adepty na zástupce ombudsmana. Rozhodnout mají také o nominaci ekonoma Petra Musila do Národní rozpočtové rady. Horní parlamentní komora by mohla schvalovat rovněž novelu o léčivech.

Ústavní soud vyhlásí, jak rozhodl o ústavní stížnosti exekutora Iva Luhana, jenž vyklízel prostory někdejšího Autonomního sociálního centra Klinika v Praze. Jde o výši jeho odměny. Původních 290 400 korun včetně daně z přidané hodnoty kleslo po stížnosti Terezy Virtové z kolektivu Kliniky a prvním zásahu Ústavního soudu na 24 200 korun, což je podle exekutora nepřiměřeně málo.

U zlínského krajského soudu by dnes měly zaznít závěrečné řeči v kauze padělání eurobankovek, vyloučeno není ani vynesení rozsudku. Podle obžaloby vytiskli Filip Šrom, Miroslav Chládek a Daniel Schmidl předloni v Praze 4781 kopií bankovek, které nominálně odpovídaly částce téměř 41 milionů korun. Hrozí jim osm až 12 let vězení.

V pražském kině Světozor dnes začíná 19. ročník Festivalu indického filmu. Atmosféru Indie bude po dobu konání festivalu doprovázet například indické občerstvení. V pátek 14. října se pak uskuteční tradiční Bollywood party ve Futurum Music Clubu. Festival potrvá do 15. října. Filmy promítnou pořadatelé s anglickými a českými titulky. Více informací na www.bollywood.cz.

Ukrajinský hladomor, který si ve 30. letech minulého století vyžádal miliony obětí, připomene výstava v pražském Klementinu. Expozice s názvem Hladomor na Ukrajině (1932–1933) je věnována 90. výročí této humanitární katastrofy. Výstava potrvá do 10. prosince.

Vernisáž ukrajinských fotografů Jevhena Maloletky a Mstyslava Černova, kteří dokumentovali válečné události v Mariupolu, zahájí 28. ročník fotožurnalistické soutěže Czech Press Photo. Oba autoři zasednou společně s dalšími odborníky v mezinárodní porotě soutěže. Přihlášené snímky budou porotci hodnotit 13. až 15. října.

Koná se další demonstrace za odvolání vlády premiéra Petra Fialy (ODS), kterou svolávají pořadatelé protivládního protestu z 28. září. Průvod vyjde z Hradčanského náměstí a půjde k úřadu vlády. Organizátoři chtějí předat petici za odvolání vlády prezidentovi Miloši Zemanovi.

Izraelská vláda má posvětit „historickou dohodu“ o námořní hranici s Libanonem, již zprostředkovaly Spojené státy.

O aktuální eskalaci ruské agrese proti Ukrajině a dalších dodávkách zbraní pro Kyjev budou dnes jednat ministři obrany zemí Severoatlantické aliance. V bruselské centrále NATO se nejprve sejde kontaktní skupina pro Ukrajinu vedená americkým ministrem Lloydem Austinem.

V Bruselu se setkají předsedkyně parlamentů členských zemí EU a předsedkyně Evropského parlamentu. Hlavním tématem jednání bude humanitární situace a pomoc ukrajinským válečným uprchlíkům. Za Česko se zúčastní předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Evropská komise zveřejní hodnocení stavu rozšiřování Evropské unie o balkánské země a doporučení pro další postup.

Britský nejvyšší soud se bude zabývat tím, zda Skotsko může vyhlásit referendum o nezávislosti bez souhlasu britské vlády.