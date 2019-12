Česko si připomene výročí smrti Václava Havla, začíná Summit muslimských zemí

PRAHA RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

V 19.00 proběhne v Národním technickém muzeu v Praze koncert k osmému výročí úmrtí bývalého prezidenta Václava Havla. Zazní mše Jakuba Jana Ryby Hej, mistře v podání Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy a komorního orchestru Camerata Carolina pod taktovkou Jakuba Zichy. Vstup pouze na pozvánky.

Pietní vzpomínka na bývalého prezidenta se uskuteční i v Praze na Václavském náměstí od 18.00. Vystoupí přátelé a kolegové Václava Havla: Karel Schwarzenberg, Vladimír Hanzel, Jaroslava Dutková, Bára Štěpánová, Zdeněk Lukeš, Dana Huňátová a další.

Proběhne rovněž vzpomínková akce Svíčka pro Václava Havla, kterou pořádá občanské hnutí Politika a svědomí v Praze na Jungmannově náměstí. Lidé mohou zapálit svíčku nebo se připojit ke kontinuálnímu čtení z díla Václava Havla. Během dne vystoupí například Daniel Herman, Tomáš Halík, Daniel Kroupa, Petr Pithart, socioložka Jiřina Šiklová, Hayato Okamura, herec Jan Potměšil a řada dalších. V 18.00 bude den zakončen mší za Václava Havla v blízkém chrámu Panny Marie Sněžné.

Pokračuje schůze Sněmovny. Poslanci by mohli schvalovat mj. postih za dvojí hlasování v evropských volbách, novelu o pohonných hmotách, zrušení zákona o zákazu dodávek do íránské jaderné elektrárny nebo zákaz jízdy kamionů v levých pruzích dálnic. Odpoledne by mohli projednat zřízení vyšetřovací komise k vlivům autoritářských režimů na Česko.

Soud bude projednávat takzvanou druhou větev korupční kauzy bývalého hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha. V případu je obžalováno devět lidí a osm společností.

Katalánští separatisté z hnutí Demokratické cunami chystají v 16.00 demonstrace před večerním zápasem FC Barcelona-Real Madrid.

Summit představitelů muslimských zemí v malajsijském Kuala Lumpuru, očekává se účast tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana nebo pákistánského premiéra Imrana Chána.

Evropský parlament se vyjádří k výsledkům posledního summitu EU, a bude mimo jiné hlasovat o usnesení odsuzujícím vyhlášení „zón bez ideologie LGBT“ na řadě míst v Polsku. Na programu třetího dne plenárního zasedání je také slavnostní předání Sacharovovy ceny.