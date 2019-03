Česko slaví 20 let v NATO a poslancům se vrací návrh na zdanění náhrad církvím

Česko společně s Maďarskem a Polskem slaví 20 let v Severoatlantické alianci, poslanci by měli opět hlasovat o vetovaném návrhu na zdanění finančních náhrad církvím a v Bruselu se setká víc než tisíc nevládních organizací z Blízkého východu i zástupců okolních zemí, aby probrali budoucnost Sýrie.

20 let v NATO. Česko, Maďarsko a Polsko dnes slaví 20 let od vstupu do NATO. Oslavy budou probíhat od rána na Pražském hradě, zůčastní se jich mimo jiné prezidenti Maďarska János Áder, Polska Andrzej Duda, Slovenska Andrej Kiska, ministři obrany a zahraničí zemí visegrádské čtyřky a současní i bývalí vysocí představitelé NATO a USA, diplomatického sboru a další hosté. V 10:35 se prezidenti setkají s prezidentem Milošem Zemanem. Ve Španělském sále se bude konat konference Naše bezpečnost není samozřejmost. Hlavní oslava začne v 11:00 slavnostním státním aktem a projevy prezidenta Miloše Zemana, premiéra Andreje Babiše a dalších. Na Klárově se v odpoledních hodinách čeká protestní shromáždění proti NATO.

Večerní recepce. Večer proběhne v Černínském paláci recepce k 20. výročí členství v NATO, na níž ministr zahraničí Tomáš Petříček předá významným osobnostem nové resortní ocenění za zásluhy o diplomacii. Zúčastní jí se premiér Andrej Babiš, bývalá ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová a bývalý generální tajemník NATO George Robertson.

Senátoři o Gerlochovi. Na schůzi senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice se budou jeho členové zabývat žádostí prezidenta republiky o jmenování Aleše Gerlocha soudcem Ústavního soudu.

ANO a mýtná kauza. Dopoledne má zasedat i poslanecký klub hnutí ANO, jednat by měl o kauze údajného ovlivňování tendru na mýtný systém.

Řepka opět u soudu. Obvodní soud pro Prahu 6 začne projednávat další obžalobu na bývalého fotbalového reprezentanta Tomáše Řepku, která se týká neplacení výživného.

Sněmovně se vrací zdanění náhrad církvím. Pokračuje schůze Sněmovny. Poslanci by měli znovu hlasovat o vládním daňovém balíčku a o zákonu reagujícím na nařízení GDPR, které vrátil Senát. Měli by také hlasovat o Senátem vetovaném návrhu na zdanění finančních náhrad církvím.

Tisíc organizací o budoucnosti Sýrie. EU a OSN v Bruselu organizují rozsáhlé jednání o budoucnosti Sýrie za účasti více než tisícovky nevládních organizací ze Sýrie i širšího regionu, zástupců okolních zemí, regionálních uskupení, agentur OSN či Červeného kříže. Hovořit se bude o klíčových otázkách ovlivňujících obyvatele dlouholetým konfliktem zatížené země a mezinárodní reakci na trvající krizi. Výstup diskusí bude mezi podklady čtvrtečního jednání ministrů zahraničí.

Orbán se setká se šéfem ELS. Maďarský premiér Viktor Orbán má poprvé hovořit přímo se šéfem Evropské lidové strany (ELS) Manfredem Weberem, který pohrozil Orbánově straně Fidesz vyloučením z ELS kvůli protibruselské kampani maďarské vlády.

Kauza Nikulin. Kalifornský soud má projednávat kauzu údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina, vydaného z Česka do Spojených států. Jednání o psychiatrickém posudku podezřelého bylo několikrát odročeno.

Certifikace hospod. Plzeňský Prazdroj představí nový projekt certifikace hospod s názvem Hvězda sládků. Ten oceňuje vždy na jeden rok nejlepší české hospody za péči o pivo a nejlepší čepování.

Lihová mafie. Okresní soud ve Zlíně zahájí hlavní líčení, které se týká tzv. praní špinavých peněz získaných z nelegálního podnikání hlavy lihové mafie Radka Březiny. V kauze jsou obžalováni Březinova manželka Stanislava, jeho otec Vladimír a dvě asistentky.