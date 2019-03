Sněmovna bude řešit církevní restituce, soud Slováka, který chystal teroristický útok v Praze

PRAHA Poslanci by mohli znovu hlasovat o návrhu KSČM na zdanění finančních náhrad církví, kterou vetoval senát. Ve Francii končí celonárodní debata o směřování země.

Stát by případným zdaněním církevních restitucí mohl podle zdůvodnění KSČM získat každoročně zpět zhruba 380 milionů korun z přibližně dvou miliard korun, které církvím posílá.

Dále by poslanci mohli projednat vládní novely o krmivech a o lesích, která by mimo jiné měla umožnit účinnější postup v boji proti kůrovci. Česká republika by byla rozčleněná do zón podle toho, do jaké míry je území zasažené kůrovcem. Tam, kde je kalamita nejhorší, by vlastníci lesů na základě mimořádných opatření odložit protikůrovcová opatření, která už v dané lokalitě nejsou efektivní.

Na Hradčanském náměstí v Praze proběhne pietní akt při příležitosti 80. výročí nacistické okupace českých zemí, který pořádá Československá obec legionářská. Zúčastní se pražský primátor Zdeněk Hřib.

Na programu je další kolo soudního jednání v případu pětadvacetiletého Dominika Kobulnického, kterého obžaloba viní z přípravy teroristického útoku v Praze. Policie nalezla v bytě Kobulnického chemikálie k výrobě výbušniny a návodná videa. Mladík u soudu přiznal, že už v minulosti plánoval útok v Prešově - na autobusovém nádraží chtěl nechat vybuchnout tlakový hrnec naplněný kovovými částicemi. Své radikální názory prý získal z videí takzvaného Islámského státu, později se prý ale blíže seznámil s islámem a své názory radikálně přehodnotil. Aktuální obžalobu, kde mu hrozí až 15 let vězení, ale důrazně odmítl.

Česko se rozloučí se zpěvákem Mirkem Hoffmannem, který zemřel 12. března. Hudebník byl u začátků české country legendy Greenhorns.

Ve Francii oficiálně končí celonárodní debata o dalším směřování země, která byla vyhlášená v reakci na protesty hnutí takzvaných žlutých vest. Uplynulý víkend měly demonstrace nejnižší účast od jejich propuknutí loni v listopadu.

Na programu je pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka v Albánii. Ve Tiraně se šéf české diplomacie setká mimo jiné s předsedou vlády a ministrem pro Evropu a zahraniční věci Edi Ramou.

Premiér Viktor Orbán má v Budapeští promluvit na shromáždění k výročí revoluce a boje za nezávislost v roce 1848. Čestným hostem na této akci má být polský premiér Mateusz Morawiecki. Stoupenci maďarské opozice chystají protidemonstraci.

Dvěma zápasy startuje 25. kolo první fotbalové ligy. Od 18 hodin vyzvou Teplice Plzeň a Dukla přivítá Karvinou.